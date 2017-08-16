Взломавший нефтегазовые компании хакер оказался поклонником 50 Cent из Нигерии

Всего хакер совершил более 14 успешных кибератак, которые принесли ему тысячи долларов.

Сотрудники компании Check Point Software Technologies раскрыли личность хакера, устроившего серию таргетированных кибератак на крупнейшие международные организации нефтегазовой, производственной, финансовой и строительной отраслей.





Виновником масштабной кибератаки оказался 25-летний житель Нигерии. Сотрудники Check Point также обнаружили его аккаунт Facebook, где стоял статус «Разбогатей или сдохни, пытаясь».





Отмечается, что хакер использовал электронные письма, которые маскировал под сообщения от компании Saudi Aramco — второго по величине поставщика нефти в мире. Злоумышленник рассылал телеграммы финансовым работникам различных организаций, которые сами того не зная, запускали троян NetWire.





Вредонос позволял нигерийцу полностью контролировать зараженное устройство и кейлоггинговую программу Hawkeye. Всего хакер совершил более 14 успешных кибератак, которые принесли ему тысячи долларов.





По словам руководитель группы Threat Intelligence Майи Хоровиц (Maya Horowitz), несмотря на некачественные фишинговые письма и легкодоступный троян, нигерийскому кибервзломщику удалось атаковать солидные компании по всему миру. «Это демонстрирует, насколько легко непрофессиональный хакер может начать масштабную атаку, которая успешно обходит защиту даже крупных организаций и позволяет добиваться преступных целей», — отметила она.





Хоровиц также добавила, что крупным компаниям необходимо совершенствовать систему безопасности и обучать сотрудников соблюдать осторожность при открытии писем даже от известных им организаций.





«Разбогатей или сдохни, пытаясь» — дебютный альбом нью-йоркского рэпера 50 Cent, выпущенный 4 февраля 2003 года. За десять месяцев пластинка разошлась тиражом свыше 6 миллионов экземпляров в США и получила шестикратную «платину» от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. В начале ноября 2005 года состоялась премьера одноименного фильма, посвященного истории 50 Cent, который исполнил в картине главную роль.







