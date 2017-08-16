В Жамбылской области проходят Дни культуры районов региона

Зрителями высоко оценены творчества сарысуских и жуалинских мастеров и артистов.

В Жамбылской области в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 проводятся Дни культуры районов региона, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





В «Караван-сарае Торткуль» города Тараз уже состоялись творческие вечера с участием народных коллективов, солистов, с различными музыкальными и танцевальными номерами, выставки прикладников и галереи картин Сарысуского и Жуалинского районов.









Сарысусцы представили праздничную концертную программу «Елi дархан, жерi байтақ — Сарысу».





Жителям областного центра презентовали творческую выставку народных умельцев. В экспозиции также участвовали творческие работы педагогов и воспитанников художественной студии при районном Доме культуры «Талант» и детско-юношеского центра — всего более 20 полотен и изделий.









Фольклорным ансамблем «Өрлеу», коллективом народного танца «Айжан қыз», а также солистами Ж.Даукеновой, Н. Сактаган, Г. Толешовым, Р. Утембаевой, Г. Тезекбаевым и многими другими артистами были исполнены традиционная казахская музыка, народные и эстрадные песни о родном крае.





Там же прошли Дни культуры Жуалынского района «Мәртебелі елім». Жуалынцы привезли народные песни, выставку народно-прикладного творчества и исторические постановки.









В исполнении солистов районного Дома культуры, ансамбля «Бөкейтау», этнофольклорного ансамбля «Жуалы сазы» были представлены вокальные, хореографические композиции. Зрители увидели отрывок из постановки «Ақ орамал» из репертуара народного театра «Мынбулак-Жуалы».





Кроме того состоялась выставка книг, представленная центральной районной библиотекой. В экспозицию включены 48 книг, рассказывающих о становлении независимости страны.





Зрителями высоко оценены творчества сарысуских и жуалинских мастеров и артистов.





18 августа в историческом комплексе «Караван-сарай Торткуль» пройдут Дни культуры Шуского района.









Отметим, что региональные Дни культуры будут проводиться еженедельно до 8 сентября текущего года.





Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области



