Назван главный недостаток нового iPhone
16 августа 2017, 11:03
К новому смартфону могут не подойти аксессуары для прошлогоднего устройства.
iPhone 7s может стать толще, выше и шире по сравнению с iPhone 7. По этой причине к новому смартфону могут не подойти аксессуары для прошлогоднего устройства пишет Giga Apple со ссылкой на анонимные источники.
Размеры iPhone 7s по высоте, ширине и толщине равняются 138,44 х 67,27 х 7,21 миллиметра. У прежней модели эти значения меньше в среднем на 0,1 миллиметра по каждой из сторон: 138,31 х 67,14 х 7,1 миллиметра.
По словам источника, такие изменения произойдут из-за использования стеклянной крышки корпуса, вместо алюминиевой. По слухам, новые iPhone получат беспроводную зарядку, что и станет причиной изменения конструкции смартфона.
iPhone 8 будет анонсирован на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года. По слухам, он получит безрамочный дисплей, в верхней части которого будет прорезь под разговорный динамик, датчики и камеру. Также считается, что устройство лишится сканера отпечатков пальцев и вместо него смартфон получит сканер лица.
Источник: Lenta.ru.
Фото: GIGA.
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