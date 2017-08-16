В Японии проведут учения на случай пуска ракеты КНДР к Гуаму
16 августа 2017, 11:12
В четверг пройдет совещание представителей всех японских префектур для корректировки действий при чрезвычайной ситуации.
Япония в пятницу проведет учения в девяти префектурах, чтобы проверить работу системы экстренного оповещения при чрезвычайных ситуациях на случай пуска северокорейской ракеты в район Гуама, среди них ставшая жертвой ядерной атаки 1945 года Хиросима. Об этом сообщила телекомпания NHK, передает РИА Новости.
Учения призваны проверить работу системы в условиях, когда КНДР официально заявила, что при пуске баллистических ракет "Хвасон-12" в район Гуама они пролетят над префектурами Симанэ, Хиросимой и Коти.
Учения пройдут в этих трех префектурах, а также в Тоттори, Окаяма, Ямагути, Токусима, Кагава и Эхимэ — на всей их территории и во всех населенных пунктах. Таким образом они коснутся всего острова Сикоку и прилегающих к нему с севера пяти префектур главного японского острова Хонсю.
Кроме того, в четверг пройдет совещание представителей всех японских префектур для корректировки действий при чрезвычайной ситуации.
Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Трамп пообещал, что если что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".
Ксения Нака.
Фото: AP Photo / Korean Central News Agency.
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