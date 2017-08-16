Прокуроры не согласны с освобождением под залог полицейского в Павлодаре

Прокуратура города Павлодара выразила протест в связи с освобождением под залог полицейского, задержанного за потасовку около павлодарского кафе "Арай"

Следователь просил суд оставить задержанного под стражей на два месяца. Его ходатайство поддержала прокуратура города. Но, судья не усмотрел достаточных оснований для содержания подозреваемого под арестом и санкционировал применение залога.



