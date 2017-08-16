Прокуроры не согласны с освобождением под залог полицейского в Павлодаре
16 августа 2017, 11:18
Полицейский был задержан за потасовку около кафе "Арай".
Прокуратура города Павлодара выразила протест в связи с освобождением под залог полицейского, задержанного за потасовку около павлодарского кафе "Арай", сообщил Sputnik Казахстан и.о. прокурора города Марат Алькенов.
По его информации, "15 августа прокуратурой города Павлодара в суд №2 внесено частное ходатайство (протест) по изменению постановления суда от 14 августа об освобождении из-под стражи под залог в отношении полицейского Темирхана Шарапиденова, задержанного за противоправные действия в отношении граждан около павлодарского кафе "Арай".
Двадцатипятилетний павлодарский полицейский был освобожден из-под стражи под залог в счет наложенного обременения на земельный участок на сумму пятисоткратного месячного расчетного показателя — 1 миллион 134 тысяч 500 тенге.
Следователь просил суд оставить задержанного под стражей на два месяца. Его ходатайство поддержала прокуратура города. Но, судья не усмотрел достаточных оснований для содержания подозреваемого под арестом и санкционировал применение залога.
Третьего августа четверо стражей порядка прибыли на вызов о драке у ночного кафе "Арай" в Павлодаре, но сами ввязались в потасовку. 11 августа в сетях появилась видеозапись инцидента под названием "Полицейский беспредел в Павлодаре".
Один из полицейских был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ему было предъявлено обвинение по статье 362 части 4, пунктам 1 и 2 (Превышение власти и должностных полномочий, то есть совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, явно выходящих за пределы его прав и полномочий и повлекших причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, совершенное должностным лицом, с применением насилия и специальных средств).
Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет. Дело расследуется следственным управлением антикоррупционного ведомства.
Фото: © Sputnik / Максим Маслов
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