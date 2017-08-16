В этом году требования врачей к состоянию здоровья призывников более строгие

С 1 августа начала свою работу медицинская комиссия. В этом году требования врачей к состоянию здоровья, уровню образования и морально-психологической устойчивости призывников будут более строгими, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по делам обороны по г. Алматы.





Конституция Республики Казахстан содержит основополагающие принципы, права и обязанности граждан, в число которых входит такая обязанность, как несение гражданами страны воинской службы в порядке и видах, установленных законодательством, поскольку защита Отечества является священным долгом каждого гражданина республики.





Ежегодно на воинскую службу в Казахстане призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. В Алматы в год на срочную воинскую службу призывается около двух тысяч человек.





В настоящее время в местных органах военного управления проводятся предварительное изучение и отбор призывников на осенний призыв. Комплектуются в основном Вооруженные Силы, Пограничные войска, Служба государственной охраны и Национальная гвардия.





С 1 августа начала свою работу медицинская комиссия. В этом году требования врачей к состоянию здоровья, уровню образования и морально-психологической устойчивости призывников будут более строгими.





Порядок проведения призыва граждан на воинскую службу закреплен в Законе РК «О воинской службе и статусе военнослужащего», а также в нормах Постановления Правительства «Об утверждении Правил организации и проведения призыва граждан Республики Казахстан на воинскую службу».





Напомним, осенний призыв в нынешнем году начинается с первых чисел сентября. Предварительное изучение призывников будет проведен в два этапа. Первый подготовительный этап завершится уже в конце августа, второй будет проводиться с 1 сентября, начиная от практического отбора и формирования команд до окончания их отправки к месту службы. В местных органах военного управления Алматы делают все, чтобы в армию были отобраны самые лучшие, самые подготовленные молодые люди, чтобы среди них не было тех, кто состоит на учете в специализированных учреждениях - псиxиатрическиx, наркологическиx, кожно-венерологическиx и противотуберкулезныx диспансераx. Поэтому на местах сейчас идет очень большая, кропотливая работа с призывниками.



