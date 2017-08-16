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Избивавших своих детей ради популярности американцев отправят под суд

16 августа 2017, 11:27

Детей передали их биологической матери Роуз Холл.

Американцам Майкл и Хизер Мартин (Michael and Heather Martin) из Мэриленда, которые в течение полугода публиковали на YouTube-канале DaddyOFive видео с издевательствами над собственными детьми, предъявили обвинение в жестоком обращении. Паре грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 5 тысяч долларов, пишет The Independent.

Адвокат Мартинов Стивен Тулли подтвердил, что они подписали соглашение о признании вины, более развернутую информацию предоставить отказался.

В мае родителей лишили права опеки над девятилетним Коди и 12-летней Эммой, которые становились мишенью для издевательств отца и мачехи (всего в семье пятеро детей). В частности, Коди регулярно покрывали матом, толкали, унижали, разбивали ему нос. Детей передали их биологической матери Роуз Холл.

После скандала пара записала видеообращение, в котором со слезами на глазах объяснила, что дети участвовали в съемках добровольно, а унижения в кадре были безвредными шутками.

Ролики DaddyOFive собирали десятки тысяч просмотров. На канал было подписано больше 750 тысяч пользователей. Видео с насилием над детьми приносили Майку и Хизер около 20-30 тысяч долларов в месяц. Повинившиеся родители утверждают, что доходы от роликов шли на благо детей.

Источник: Lenta.ru.

Фото: DaddyOFive / YouTube.

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