Избивавших своих детей ради популярности американцев отправят под суд

Американцам Майкл и Хизер Мартин (Michael and Heather Martin) из Мэриленда, которые в течение полугода публиковали на YouTube-канале DaddyOFive видео с издевательствами над собственными детьми, предъявили обвинение в жестоком обращении. Паре грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 5 тысяч долларов, пишет The Independent.





Адвокат Мартинов Стивен Тулли подтвердил, что они подписали соглашение о признании вины, более развернутую информацию предоставить отказался.





В мае родителей лишили права опеки над девятилетним Коди и 12-летней Эммой, которые становились мишенью для издевательств отца и мачехи (всего в семье пятеро детей). В частности, Коди регулярно покрывали матом, толкали, унижали, разбивали ему нос. Детей передали их биологической матери Роуз Холл.





После скандала пара записала видеообращение, в котором со слезами на глазах объяснила, что дети участвовали в съемках добровольно, а унижения в кадре были безвредными шутками.





Ролики DaddyOFive собирали десятки тысяч просмотров. На канал было подписано больше 750 тысяч пользователей. Видео с насилием над детьми приносили Майку и Хизер около 20-30 тысяч долларов в месяц. Повинившиеся родители утверждают, что доходы от роликов шли на благо детей.







