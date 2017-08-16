Назад в 90-е: полицейские задержали авто с избитым человеком в багажнике

На теле потерпевшего парня местные врачи зафиксировали различные гематомы, подтверждающие версию об его избиении.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции на трассе «Алматы-Оскемен» задержали группу мужчин, перевозивших в багажнике машины избитого человека, сообщает Zakon.kz





Как проинформировали в пресс-службе ДВД Алматинской области, с 14 на 15 августа близ города Капшагай патрульные остановили для проверки автомашину «Daewoo Nexia». Нервозное поведение водителя автомашины вызвало подозрение у полицейских, которые при тщательном осмотре обнаружили в багажном отсеке избитого молодого мужчину. Вызвав подкрепление, патрульные полицейские задержали находившихся в салоне четверых мужчин, которых сразу же доставили в ОВД г.Капшагая.





«Задержанные являются жителями Жамбылской области, подрабатывавшие в Алматы наемными рабочими. Потерпевший, 25-летний житель села Баканас, оказался их знакомым, которого они подозревают в воровстве их личного имущества. Как выяснилось, потерпевший был заперт в багажник якобы в качестве наказания и с целью его вывоза в Алматы для дальнейших разбирательств» - сообщили в пресс-службе областной полиции.





На теле потерпевшего парня местные врачи зафиксировали различные гематомы, подтверждающие версию об его избиении.





По факту начато уголовное расследование согласно ст.389 ч.3 УК РК «Самоуправство». Но выяснилось, что в качестве дополнения полиция также намерена возбудить уголовное производство, предусмотренное ст.125 УК РК «Похищение человека»





Задержанные лица помещены сейчас под стражу, а автомашина водворена на спецстоянку.





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