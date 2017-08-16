Ветинспекция: Дынную муху нашли в арбузах на рынке Астаны

Этот вредитель поражает обычно дыню, но на сей раз, видимо, не побрезговал арбузами.

Председатель комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК Ержан Айнабеков прокомментировал скандальное видео в Интернете, на котором демонстрируются арбузы с червями на одном из столичных рынков , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





На днях в соцсетях появилось видео, на котором женщина в белом халате разрезает арбузы, доставленные, по ее словам, из Южно-Казахстанской области. Она говорит, что эти арбузы непригодны даже для корма животных. Партия составила 35 тонн. Судя по комментариям проверяющих, эта партия испорченных арбузов в продажу не поступила.









Е. Айнабеков отметил, что данный факт был зафиксирован в июне, по нему проводилась проверка.





«Мы разбирались. Данный факт был зафиксирован в июне. Это карантинный объект - дынная муха. Обычно этот вредитель поражает бахчевые культуры. В основном дыню», - пояснил глава комитета.





Он уточнил, что насекомое является вредителем и имеет распространение в южных регионах РК, а также во всех странах Центральной Азии.





«По данному факту приняты карантинные меры по локализации, ликвидации данной угрозы. В целом вопрос находится на контроле. Все рынки в областных центрах находятся под карантинным контролем по недопущению карантинных объектов», - заверил спикер.





В заключение Е. Айнабеков добавил, что государством каждый год выделяется определенная сумма на борьбу локализацию, ликвидацию карантинных объектов, в том числе по дынной мухе.



