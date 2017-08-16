Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Ветинспекция: Дынную муху нашли в арбузах на рынке Астаны

16 августа 2017, 11:36

Этот вредитель поражает обычно дыню, но на сей раз, видимо, не побрезговал арбузами.

Председатель комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК Ержан Айнабеков прокомментировал скандальное видео в Интернете, на котором демонстрируются арбузы с червями на одном из столичных рынков, передает корреспондент Zakon.kz.

На днях в соцсетях появилось видео, на котором женщина в белом халате разрезает арбузы, доставленные, по ее словам, из Южно-Казахстанской области. Она говорит, что эти арбузы непригодны даже для корма животных. Партия составила 35 тонн. Судя по комментариям проверяющих, эта партия испорченных арбузов в продажу не поступила.


Е. Айнабеков отметил, что данный факт был зафиксирован в июне, по нему проводилась проверка.

«Мы разбирались. Данный факт был зафиксирован в июне. Это карантинный объект - дынная муха. Обычно этот вредитель поражает бахчевые культуры. В основном дыню», - пояснил глава комитета.

Он уточнил, что насекомое является вредителем и имеет распространение в южных регионах РК, а также во всех странах Центральной Азии.

«По данному факту приняты карантинные меры по локализации, ликвидации данной угрозы. В целом вопрос находится на контроле. Все рынки в областных центрах находятся под карантинным контролем по недопущению карантинных объектов», - заверил спикер.

В заключение Е. Айнабеков добавил, что государством каждый год выделяется определенная сумма на борьбу локализацию, ликвидацию карантинных объектов, в том числе по дынной мухе.

Ксения Давыдова, Астана

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...