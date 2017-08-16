Подсудность дел об административных

правонарушениях специализированным

судам по делам несовершеннолетних

Н.И. Мамонтов

Судья Верховного Суда Казахстана

в почетной отставке,

член Высшего Судебного Совета Казахстана

Все возражения можно разделить на

догматические, критические и скептические

Иммануил Кант [1]

В теории под подсудностью понимается относимость уголовного, гражданского дела или дела об административном правонарушении к ведению определенного суда [2. С.206]; подлежащее суду данной судебной инстанции дело [3. С. 533]; компетенция конкретного суда судебной системы по рассмотрению юридических дел по первой инстанции [4. С. 135].

В гражданском процессе различают подсудность территориальную, альтернативную, исключительную, договорную, В административно-деликтном судопроизводстве различают подсудность территориальную, при которой дело об административном правонарушении подлежит рассмотрению на территории, указанной в законе, и альтернативную, при которой дело об административном правонарушении может быть рассмотрено судом по месту совершения административного правонарушения или по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство.

Под компетенцией понимается круг полномочий, область, подлежащая чъему-либо ведению вопросов [5. С. 236]; область чьих-либо прав, полномочий, обязанностей [6. С. 241]; круг чьих-нибудь полномочий, прав [3. С. 283]; совокупность юридически установленных прав и обязанностей конкретного органа или должностного лица [2. С.133].

Применительно к судам и судьям под компетенцией можно понимать установленную законом совокупность прав и обязанностей, объем властных полномочийпри рассмотрении и разрешении дел.

Суд первой инстанции обладает одним объемом полномочий, а суды апелляционной, кассационной и надзорной инстанций - другим.

Под подведомственностью понимается относимость дел и споров к ведению различных государственных органов [4. С. 135]; находящийся в ведении кого-чего-нибудь, подчиненный кому-чему-нибудь [3. С. 521].

Различают подведомственность родовую, видовую, территориальную [5. С. 534-535].

Дела об административных правонарушениях отнесены к подведомственности уполномоченных государственных органов, с исчерпывающей полнотой перечисленных в Кодексе, а также к судам [7. ст.ст. 682 - 734].

При этом дела об административных правонарушениях относятся к подведомственности специализированных административных судов, специализированных судов по делам несовершеннолетних, районных (городских) судов, а также судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.

Дела об административных правонарушениях не относятся к подведомственности военных судов и специализированных экономических судов [7. ст.ст. 682, 684].

Судебная система Республики Казахстан образована Верховным Судом и местными судами. К местным судам относятся областные и приравненные к ним суды (суд стлицы, суд города республиканского значения, Военный суд Республики Казахстан), а также районные (городские) и приравненные к ним суды (суды военных гарнизонов, специализированные финансовые, экономические, административные, по делам несовершеннолетних). Приравненность перечисленных судов к областным или районным судам означает, что такие суды обладают статусом соответственно областного и районного суда [8. ст. 3].

В судебной системе Республики Казахстан не существует специализированных районных и приравненных к ним административных судов [7. ст. 684 ч. 1, ст. 683 ч.5 и др.].

Использованная законодателем терминология свидетельствует об упущениях в юридической технике, а судьи специализированных межрайонных административных судов должны правильно указывать предусмотренное конституционным законом наименование суда

Подсудность является одним из конституционных принципов, суть которого выражается в том, что никому - ни физическому, ни юридическому лицу - не может быть без его согласия изменена подсудность, предусмотренная для него законом [9. п/п 3) п. 3 ст. 77].

В этом принципе заложено два аспекта: 1) объективный, когда подсудность дела определяется по усмотрению законодателя, может быть и не всегда с учетом справедливости, и 2) субъективный, когда участвующее в процессе лицо вправе заявлять ходатайство об изменении подсудности дела или о соблюдении подсудности. Субьективный аспект конституционного принципа подсудности выражается в том, что по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном првонарушении, или его законного представителя дело об административном правонарушении может быть передано по подсдности в суд:

- по месту совершения администратвиного правонарушения;

- по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении;

- по месту учета транспортного средства или маломерного судна;

- по месту жительства несовершеннолетнего лица,в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении [7. ст. 812, п/п 5) ч. 1 ст. 813].

Применительно к подсудности важно иметь в виду три момента: 1) подсудность дела устанавливается законом для суда, 2) подсудность дела устанавливается для судьи этого суда и 3) подсудность определяется признаком территориальности [7. ст. 812].

Рассмотрение судом дела об административном правонарушении с нарушением правил подсудности означает незаконность вынесенного судебного акта и его безусловную отмену.

Законодатель в Кодексе не употребляет термин «подсудность», но особо обращает внимание на соблюдение компетенции [7. п/п 1) ч. 1 ст. 813].

Представляется, что законодатель допустил смешение термина «компетенция» с термином «подсудность», поскольку при подготовке дела к рассмотрению судья не может проверять наличие или отсутствие объема властных полномочий по рассмотрению и разрешению дела, а обязан проверить, относится ли дело к подсудности конкретного суда с соблюдением указанных выше признаков.

Законодатель дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, отнес к подведомственности:

- районных (городских) судов;

- специализированных административных судов;

- специализированных судов по делам несовершеннолетних (ювенальных судов).

При этом установил жесткое правило определения подсудности дел об административных правонарушениях:

- дела об административных правонарушениях рассматривают специализированные административные суды;

- дела об административных правонарушениях, перечисленных в части 2 статьи 684 Кодекса, по которым к административной ответственности привлекаются несовершеннолетние, рассматривают специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних;

- при отсутствии в административно-территориальной единице указанных выше видов судов дела об административных правонарушениях рассматривают районные (городские) суды.

Это общие замечания о подведомственности дел об административных правонарушениях.

Подсудность дел об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних также имеет некоторые особенности.

Административным правонарушением признается противоправное (общественно-опасное) деяние (действие или бездействие), совершенное вменяемым физическим лицом или юридическим лицом умышленно либо неосторожно, предусмотренное Кодексом, и влекущее административную ответственность, если это деяние физического лица не влечет наступление уголовной ответственности.

Все признаки состава административного правонарушения рассматривать не будем, остановимся только на его субъекте.

Субъектом состава административного правонарушения может являться физическое вменяемое лицо, которое к моменту окончания или пресечения административного правонарушения достигло возраста 16 лет.

Применительно к подсудности ювенальному суду дел об административном правонарушении нас интересует несовершеннолетний как субъект состава такого правонарушения.

Субъектом состава административного правонарушения, подсудного ювенальному суду, может быть физическое лицо, которое

- является вменяемым и

- к моменту окончания или пресечения противоправного виновного деяния, предусмотренного Кодексом, достигло возраста 16 лет, но не достигло возраста 18 лет.

Лицо является вменяемым, если оно во время совершения административного правонарушения могло осознавать фактический характер и опасность своих действий (бездействия) и руководить ими.

Лицо, которое вследствие хронического психического заболевания, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики не могло осознавать характер совершаемых действий и руководить ими, признается невменяемым, не подлежащим привлечению к административной отвественности.

Если несовершеннолетний не признан невменяемым, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством во время совершения административного правонарушения, совершил административное правонарушение, он не подлежит освобождению от административной ответственности, в отличии от положений ч. 3 ст. 15 УК.

Моментом окончания административного правонарушения является выполнение объективной стороны состава административного правонарушения, независимо от наступления предусмотренных гипотезой нормы материальных последствий [7. ч. 2 ст. 4].

Лицо считается достигшим возраста административной ответственности после ноля часов суток, следующих за сутками, в которых лицо родилось.

Лицо утрачивает статус несовершеннолетнего с ноля часов суток, следующих за сутками, в которых оно родилось [7. ст. 739].

Эмансипированное лицо (ст. 22-1 ГК) обретает гражданско-правовой статус дееспособного лица, но до достижения 18 лет в уголовно-правовых и административно-правовых отношениях остается несовершеннолетним.

Названные положения закона чрезвычайно важны, поскольку позволяют точно определить статус субъекта состава административного правонаршуения как несовершеннолетнего на момент совершения (пресечения) противоправного деяния, образующего объективную сторону состава административного правонарушения.

Отнесенные к подведомственности судов дела об административных правонарушениях распределяются между специализированными административными судами, между специализированными судами по делам несовершеннолетних и между районными (городскими) судами [7. ст.ст. 682, 684].

Дела об административных правонарушениях, субъектом которых может являться военнослужащий или призванный на военные сборы гражданин, к подведомственности и подсудности военных судов не отнесены.

При этом приоритет в подведомственности отдается специализированным административным делам, которые на основании родовой подсудности рассматривают все дела об административных правонарушениях, за исключением дел, отнесенных к подсудности ювенальных судов согласно территориальной подсудности.

Если на территории соответствующей административно-территориальной единицы не образован специализированный административный суд либо специаизированный административный суд по делам несовершеннолетних, то дела об административных правонарушениях рассматривает районный (гордской) суд.

Нуждается в более тщательном анализе и уяснении воля законодателя относительно подведомственности ювенальным судам дел об административных правонарушениях.

К подведомственности ювенальным судам отнесены не все категории дел об административных правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними как субъектами административной ответственности, а исключительно те, что указаны в части 2 статьи 684 Кодекса.

Здесь важно учитывать, что административной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее возраста административной ответственности и выполнившее умышленно или по неосторожности объективную сторону противоправного общественно опасного деяния, если это деяние по своему характеру не влечет в соответствии с законодательством уголовную ответственность. Объетивное вменение, то есть наступление административной ответственности за деяние, которое лицо не совершало, Кодексом не предусмотрено [7. ст.ст. 25 - 29].

Однако к подведомственности ювенальным судам отнесены составы административных правонарушений, субъектами которых являются иные лица, не совершавшие непосредственно деяния, образующие объективную сторону состава административного правонарушения, но несущие административную ответственность за действия несовершеннолетних, не достигших возраста административной ответственности. К таким субъектам отнесены родители, опекуны, попечители, патропажные восптатели.

В то же время административные правонарушения, совершенные несовершеннолетними, отнесены к подведомственности специализированных административных судов либо районных (городских) судов.

К подведомственности специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних относятся следующие категории дел об административных правонарушениях:

1) мелкое хулиганство или хулиганство, предусмотренное частью 1 статьи 293 УК, совершенное впервые несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет [7. ст. 435];

2) стрельба несовершеннолетними в возрасте до 16 лет из огеестрельного, газового, пневматического оружия в населенных пунктах и в неотведенных для этого мстах, взрыв специальных и кустарного производства пиротехнических устройств в населенных пунктах и в неотведенных для этого местах, нарушающий погой граждан, установленный порядок и не повлекший причинение крупного материального ущерба [7. ч. 3 ст. 436];

3) заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийный служб, аравно совершение указанных действий повторно в течение года после наложения административного взыскания либо в период ликвидации аварии, пожаров, последствий стихийных бедствий, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет [7. ч. 3 ст. 438];

4) нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях с 22 часов до 6 часов устра или вне жилища с 23 часов до 6 часов утра без сопровождения законных представителей, а равно совершение указанных действий повторно в течение года после наложения администратвиного взыскания [7. ст. 442];

5) вандализм или умышленная порча имущества на транспорте или иных общественных местах,совершенные несовершеннолетними в возрасте до 16 лет [7. ст. 448].

Особо следует остановиться на уяснении субъектов составов административных правонарушений и подведомственности дел о таких административных правонарушениях как распитие алкогольных напитков или появление в состоянии опьянения в общественных местах [7. ст. 440].

Субъектом административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 440 Кодекса, может быть как несовершеннолетний, достигший 16-ти летнего возраста, так исовершеннолетний. Объективная сторона состава административного правонарушения будет выражаться в распитии спиртных напитков на улицах и других общественных местах, а равно появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

Если такое деяние совершено совершеннолетним, то рассмотрение дела отнесено к подведомственности органов внутренних дел [7. п/п 1) ч. 2 ст. 685].

Если такое деяние совершено несовершеннолетним, достигшим возраста административной ответственности, то дело должно быть подведомственно специализированному административному суду либо районному (городскому) суду [7. ч. 2 ст. 684].

Однако сформулироанный частью 2 статьи 440 Кодекса состав административного правонарушения создает применительно к несовершеннолетним, достигшим возраста административной ответственности, коллизию с составом административного правонарушения, предусмотренного частью 1 этой статьи Кодекса.

Под термином «несовершеннолетний» понимается любое физическое лицо в возрасте до 18 лет, которое может достигнуть возраста административной ответственности, а может такого возраста не достигнуть, но распивать спиртные напитки на улицах или в других общественных местах либо появляться в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство. И в этом случае за противоправное умышленное деяние законодатель освобождает от административной ответственности несовершеннолетнего, достишщего возраста административной ответственности, но привлекает к административной ответственности его родителей либо других законных представителей, которые сами не совершали указанное противоправное деяние.

Если же действия, выразившиеся в распитии алкогольных напитков или в появлении в общественных местах в состоянии опьянения, окорбляющем человеческое достоиство, совершены несовершеннолетним, не достигшим возраста административной ответственности, то родители или другие законные представители такого несовершеннолетнего могут привлекаться к административной ответственности не за его деяние, а за невыполнение обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка.

Совершенно непонятной с точки зрения юридической техники является редакция части 4 статьи 440 Кодекса.

Гипотеза данной нормы выражается в том, что:

1) распитие алкогольных напитков или появление в общественном месте в состоянии опьянения, осорбляющем человеческое достоинство

2) должно быть совершено лицом,

3) которое дважды в течение года

4) подвергалось адмиистративному взысканию

5) за распитиеалкогольных напитков или появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Применительно к подведомственности ювенального суда таким лицом может быть несовершеннолетний, достигший возраста административной ответственности ко дню первого факта распитияалкогольных напитков или появления в общественном месте в состоянии опьянения и до дня достижения совершеннолетия ко дню третьего факта распитияалкогольных напитков или появления в общественном месте в состоянии опьянения. Причем за первое и второе деяние это лицо должно быть привлечено к административной ответственности в течение одного года. Лицо считается повторно совершившим административное правонарушение, если не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному взысканию. В отношении совершеннолетних этот срок составляет один год со дня исполнения постановления о наложении административного взыскания [7. ст. 61], а в отношении несовершеннолетнего - шесть месяцев [7. ст. 72].

Распитие алкогольных напитков или появление в общественном месте в состоянии опьянения несовершеннолетнего по истечении шести месяцев после исполнения постановления о наложении административного взыскания будет исключать вывод о повторности совершения деяния. В этом случае к административной ответственности по части 1 статьи 440 Кодекса.

Объективная сторона состава административного правонарушения выражается в распитииалкогольных напитков или появлении в общественном месте в состоянии опьянения. Однако родители или иные законные представители несовершеннолетнего указанное противоправное деяние не совершали. Эти лица не «вписываются» в примененные в гиптезе нормы формулировки, не могут рассматриваться в качестве субъектов административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 440 Кодекса.

Законодатель, понимая, что в числе субъектов административного правонарушения, объективная сторона которого выражаетсяв распитииалкогольных напитков или появлении в общественном месте в состоянии опьянения, могут находиться несовершеннолетние, указал, что вместо административного ареста виновному лицу назначается административное наказание в виде административного ареста [7. ч. 2 ст. 50, ч. 2 ст. 32, ч. 5 ст. 440].

Не выделяя субъекта административного правонарушения, объективная строна которого выражаетсяв распитииалкогольных напитков или появлении в общественном месте в состоянии опьянения, законодатель без какого-либо правового обоснования и анализа отнес к подведомственности ювенального суда правонарушение, объективная сторона которого может выполняться как несовершеннолетними, так и любыми совершеннолетними физическими вменяемыми лицами.

Законодатель к подведомственности ювенальных судов отнес некоторые вида административных правонарушений, которыми нарушаются субъективные права несовершеннолетних.

К таким правонарушениям отнесены деяния, объективная сторона которых выражается в:

1) невыполнении родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей либо в повторном неисполненииэтих обязанностей в течение года после наложения администратвиного взыскания [7. ст. 127];

2) вовлечении несовершеннолетних в совершение административного правонарушения [7. ст. 128];

3) невыполнении должностными лицами местных исполнительных органов или законными представителями ребенка обязанностей по постановке на учет детей-сирот, отавшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилище [7. ст. 129];

4) невыполнении должностными лицами местных исполнительных органов или законными представитлями ребенка обязанностей по сохранности жилища детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей [7. ст. 130];

5) доведении несовершеннолетнего до состояния опьянения [7. ст. 131];

6) допущении нахождения несовершеннолетних в развлекательных учреждениях в ночное время [7. ст. 132];

7) продаже табака и табачных изделий лицами и лицам, не достигшим восемнадцати лет [7. ст. 133];

8) продажа несовершеннолетним предметов и материалов эротического содержания [7. ст. 134]

9) уклонении родителей или лиц, их заменяющих, от лечения несовершеннолетних детей с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, перечень которых определяется Правительством РеспубликиКазахстан [7. ст. 430]

10) нарушении обязательства об обеспечении явки переданного под присмотр несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) к следователю, дознавателю или в суд, повлекшее его уклонение от следствия и суда [7. ст. 663].

Анализ составов перечисленных административных правонарушений находится за рамками вопроса о подведомственности и подсудности дел ювенальным судам. Следует только заметить, что вопрос о подведомственности ювенальным судам дел об административных правонарушениях нуждается в кардинальном и оперативном пересмотре с тем, чтобы подсудность отвечала в полной мере концепции и сущности специализированных судов данного вида. К подведомственности ювенальных судов следует отнести все составы административных правонарушений, субъектами которых являются вменяемые несовершеннолетние лица в возрасте от 16-ти до 18-ти лет.

Исключить объективное вменение и административную ответственность за совершенные несовершеннолетними в возрасте от 16-ти до 18-ти лет административные правонарушения родителей и иных законных представителей.

За деяния, совержащие признаки административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними в возрасте до 16 лет, должна оставаться административная ответственность законных представителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. При этом в административном, а не в гражданском судопроизводстве, должен решаться вопрос о направлении таких детей (детей с антисоциальным поведением) в специализированные учреждения образования. Такие дела следует отнести к подведомственности ювенальных судов.

Для нас важно установить, чтобы составы административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, точно соответствовали кнцепции административной ответственности несовершеннолетних и подведомтвенности дел об административных правонарушениях специализированным ювенальным делам.

В настоящее время складывается парадоксальная праовая ситуация.

Ювенальные суды не вправе рассматривать дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, если виды административных првонарушениях не включены в перечень, предусмотренный частью 2 статьи 684 Кодекса.

Например, мелкое хулиганство (ст. 434 Кодекса), совершенное несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет, относится к подведомственности специализированного административного суда или районного (городского) суда, несмотря на то, что субъектом правонарушения является несовершеннолетний.

Если мелкое хулиганство совершено несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, то должностное лицо органа внутренних дел обязано в соответствии с подпунктом 2) части 1 статьи 741 Кодекса вынести постановление о прекращении производства по делу в отношении такого несовершеннолетнего за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения (отсутствие субъекта, достигшего возраста административной ответственности) и составить протокол об административном правонарушении по статье 435 Кодекса в отношении каждого родителя либо лица, их заменяющего.

Но противоправное поведение несовершеннолетнего свидетельствует о том, что родители и иные лица, их заменяющие, не исполняют обязанности по воспитанию ребенка. Законодатель в результате несоблюдения правил юридичесой техники создал коллизию првовых норм. При этом одной нормой предусмотрено объективное вменение наступления администратвиной ответсттвенности за деяние, не совершенное фактически родителем или законным представителем.

Если законодатель образовал специализированные суды по рассмотрению дел об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 16 до 18 лет, то должна быть устранена коллизия между подпунктом 2) статьи 682 Кодекса и частью 2 статьи 684 Кодекса - все дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, должны быть отнеены к подведомственности специализированных судов по делам несовершеннолетних.

Все дела об административных правонарушениях, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении родителями или иными лицами предусмотренных законом обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей должны быть отнесеы к подведомственности специализированных адмиистративных судов.

Поскольку родители не исполняют обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей, регулируемых нормами публичного права, то целесообразно проработать вопрос о лишении родителей родительских прав по указанному основанию не в гражданском судопроизводстве, а в административном судопроизводстве, сохранив эту категорию дел в подведомственности ювенальных судов.

Если в соответствующей административно-территориалной единице не образован специализированный суд по делам несовершеннолетних либо специализованный административный суд, то все категории дел об административных првонарушениях должны быть отнесены к подведомственности районных (городских) судов.

Следует помнить, что от подведомственности дел об административных правонарушений судам судебной системы Республики Казахстан следует отличать подсудность конкретного дела конкретному суду и судье этого суда, которая определяется по правилам, установленным статьей 812 и частью 4 статьи 24 и частью 5 стати 683 Кодекса.

Правила определения подсудности и ее изменения по делам об административных правонарушениях, отнесенных к подведомственности специализированных судов по делам несовершеннолетних, сводятся к следующему:

1) дело об административном правонарушении подсудно специализированному суду по делам несовершеннолетних по месту совершения административного првонарушения;

2) по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или его предствителя дело может быть рассмотрено по месту жительства этого лица. Данное правило распространяется не только на несовершеннолетних, но и на иных лиц, дела об административных првонаршениях которых подведомтвенны специализированному суду по делам несовершеннолетних. Защитник, потерпевший и его представитель, прокурор не вправе ходатайствовать об изменении подсудности дела;

3) подсудное специализированному суду по делам несовершеннолетних дело об административном правонарушении по письменному ходатайству законного представителя несовершеннолетнего лица, в отношении которого ведется производство, несовершеннолетнего потерпевшего, а также лиц, по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно осуществлять свои права, передается по подсудности в специализированный административный суд или районный (городской) суд по месту жительства этих лиц.

Совершеннолетние лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, но которые по своему физическому состоянию не могут самостоятельно осуществлять свои права, правом подачи ходатайства о передаче дела по подсудности в суд по месту своего жительства не обладают.

Указанные выше положения о подведомственности и подсудности специализованным судам по делам несовершеннолетним дел об административных правонарушениях законодатель не совсем удачно объединяет термином «компетенция». Как указано в начале лекции, под компетенцией суда понимается установленный законом объем властных полномочий при рассмотрении и разрешении дел. Судебная система Республики Казахстан состоит из судов первой инстанции, из судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, каждая их которых обладает определенным объемом процессуальных пх, прав и обязанностей по рассмотрению и разрешению дел об административных правонарушениях, по проверке законности вступивших и не вступивших в законную силу судебных актов.

Но компетенция суда не тождественная по своему содержанию институтам подведомственности и подсудности дел об административных правонарушениях.

Каждое дело об административном правонарушении в соответствии со статьей 813 Кодекса должно быть подготовлено к рассмотрению путем обязательного совершения указанных в законе процессуальных действий. Самым первым процессуальным действием и процессуальным решением, которое в числе предусмотренных закономобязан совершить суд, является решение о томотносится ли дело к подведомственности и подсудности конкретного специализированного суда по делам несовершеннолетних и судьи такого суда.

Если дело вопреки положениям указанных выше норм Кодекса не подсудно конкретному сециализированному суду по делам несовершеннолетних, то судья выносит на основании статей 812 и части 2 статьи 864 Кодекса определение о передаче дела по подсудности в другой ювенальный суд либо в специализированный административный суд ли в районный (городской) суд.

Определение суда о передаче дела по подсудности в другой суд может быть в соответствии со статьями 824, 832, 833 Кодекса обжаловано участвующими в процессе лицами, опротестано прокурором в соответствующий областной и приравненный к нему суд.

Если определение о передаче дела по подсудности в другой суд не оспорено в апелляционном порядке, то дело об административном правонарушении передается в другой суд после вступления определения в законную силу.

Споры между судами о подсудности дел об адмнистративных правонарушениях не допускаются, в отличии об определения подсудности гражданских дел.

Выводы:

1. Специализированным судам по делам несовершеннолетних подведомственны только те категории дел об административных првонарушениях, которые с исчерпывающей полнотой перечислены в части 2 статьи 864 Кодекса Республики Казахстан об административных првонарушениях. Другие категории дел об административных правонарушениях, по которым протокол об административном правонарушении составлен в отношении несовершеннолетнего, подведомственны и подсудны специализированным административным делам или районным (городским) делам в соответствии с правилами.

2. Специализированному суду по делам несовереннолетних подсудны дела об административных правонарушениях, отнесенных к подведомственности этих судов, если правонарушение совершено на территории, отнесенной к юрисдикции суда, или лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, проживает на этой территории.

3. Подсудное специализированному суду по делам несовершеннолетних дело об административном правонарушении по основаниям, предусмотренным частью 5 статьи 863 Кодекса, подлежит передаче по подсудности в специализированный административный суд или районный (городской) суд по месту жительства лица, подавшего заявление.

4. Споры о подсудности дела об административном правонарушении между судами не допускаются, а дело по подсудности подлежит передаче в другой суд после вступления в законную силу определения об изменении подсудности дела.

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4. Панкова О.В. Настольная книга судьи по делам об административных правонарушениях: научно-практическое пособие /под ред. Н.Г. Салищевой. - Москва: Проспект, 2011

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8. Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» от 25 декабря 2000 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07 ноября 2014 года)

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