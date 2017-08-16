За незаконные начисления «ҚазТрансГаз Аймақ» возвратит потребителям 268 млн тенге

Антимонопольным органом проведено расследование нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции в отношении АО «ҚазТрансГаз Аймақ», по итогам которого установлен факт нарушения -злоупотребление своим доминирующим положением, сообщила пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК, передает Zakon.kz.

Как поясняется, «ҚазТрансГаз Аймақ» необоснованно начисляла поправочные коэффициенты потребителям товарного газа.

Кроме того, компания применяла разные условия к равнозначным соглашениям с потребителями, не имея на то оснований и объективных причин.

В связи с чем Антимонопольным органом было возбуждено административное производство и вынесено предписание в отношении газовой компании о прекращении нарушений норм Предпринимательского кодекса РК (ПК) и устранении их последствий.

«По итогам 5-ти месячных судебных разбирательств постановлениями судов г. Астаны по данным фактам Общество привлечено к административной ответственности, а также оставлено в силе предписание. Обществу, в частности, было предписано прекратить незаконную практику начисления поправочных коэффициентов бытовым и коммунально-бытовым потребителям газа, а также осуществить возврат денежных средств, полученных от такого начисления, - начиная с июля 2012 года», - говорится в сообщении.

Сумма наложенного на Общество штрафа составила порядка 13,4 млн тенге, который к сегодняшнему дню оплачен в бюджет в полном объеме.

По данным Общества, 2 млн потребителям будет возвращено примерно 268 млн тенге.

Согласно предписания, практический возврат денежных средств должен быть осуществлен «ҚазТрансГаз Аймақ» до 18 декабря 2017 г.

Кроме того, отмечается, что в ближайшее время во всех регионах будут проведены пресс-конференции с целью разъяснения порядка возврата денежных средств за незаконные начисления к оплате за газ.