За январь-июнь 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 377469 легковых автомобилей

За январь-июнь 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 377469 легковых автомобилей или на 12,4% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По состоянию на 1 июля 2017 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3923,8 тыс. единиц.1)

За 6 месяцев текущего года было зарегистрировано 7129 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 9992 человек. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность снизилась на 10,7%.2)

По состоянию на 1 июля 2017 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 36884 страховых выплат на сумму 12,4 млрд. тенге.3)