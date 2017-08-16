Айтуганов объяснил причину плохого качества зерна в последние годы
16 августа 2017, 12:00
По его словам, ситуация с качеством пшеницы сложилась из-за госстимулирования приобретения семян первой репродукции.
На пресс-конференции в Правительстве РК первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов сообщил, что в этом году для повышения качества зерна вернули субсидирование оригинальных и элитных семян, передает корреспондент Zakon.kz.
«По качеству зерна. Если в 2011 году качество зерна пшеницы составляло 88% третий класс, который востребован на внешних рынках, то к 2016 году у нас ровно в 2 раза качество зерна упало. В прошлом году качественное зерно третьего класса составляло только 44%», - сказал он.
Как отметил спикер, были выявлены системные проблемы, которые в этой отрасли есть.
«Мы буквально приняли кардинальные меры по увеличению качества зерна. Мы считаем, что одной из ошибок было то, что в свое время министерством был принят приказ о том, что государство стимулировало именно приобретение семян первой репродукции. С этого года это все отменено, в этом году восстановлено субсидирование оригинальных и элитных семян», - проинформировал К. Айтуганов.
Также в качестве примера замглавы аграрного ведомства привел сокращение площадей посевов элитных семян.
«Если в 2014 году площадь, которая засевалась элитными семенами, была 6,3%, то в 2016 году она упала до 3,5%. О каком качестве зерна можно было говорить? Также исключены минимальные нормы субсидирования семян. В этом году, как никогда, это прецедент - акиматы областей и МСХ профинансировали семеноводство с 3,7 млрд до 7,2 млрд тенге за счет того же бюджета, пересмотра приоритетов. В этом году мы можем сказать, что посев качественными семенами и элитными в Казахстане увеличится в 1,5 раза. И использование элитных семян возросло на 68%. А те семена, которые так называемые некачественные, которые раньше сеялись, сократились в 1,6 раза», - заключил он.
Ксения Давыдова, Астана
Фото: avito.ru
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