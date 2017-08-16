О состоянии розничной торговли в Республике Казахстан в январе-июле 2017 года
Объем розничной торговли в январе-июле 2017 года составил 4674,2 млрд. тенге или на 6,4% больше, чем в соответствующем периоде 2016г.
Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе-июле 2017 года приходится на г. Алматы (29,2%), г. Астану (12,4%), Восточно-Казахстанскую (9,3%) и Карагандинскую области (8,9%).
16 августа 2017, 11:58
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике
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