О состоянии розничной торговли в Республике Казахстан в январе-июле 2017 года

Объем розничной торговли в январе-июле 2017 года составил 4674,2 млрд. тенге или на 6,4% больше, чем в соответствующем периоде 2016г.

Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе-июле 2017 года приходится на г. Алматы (29,2%), г. Астану (12,4%), Восточно-Казахстанскую (9,3%) и Карагандинскую области (8,9%).