Около 25 млрд тенге сэкономит Минсельхоз РК при пересмотре программы субсидирования

Пересмотрены все 65 видов субсидий, по итогам исключены 11 неэффективных субсидий, по 40-ка изменены критерии, а оставшиеся 14 оставлены без изменений. В результате ежегодно будет экономиться 25 млрд тенге. Об этом сказал первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов на брифинге «О ходе реализации Госпрограммы развития АПК» в правительстве, передает корреспондент BNews.kz.

«Пересмотрены все 65 видов субсидий, по итогам исключены 11 неэффективных субсидий, по 40 изменены критерии, а оставшиеся 14 оставлены без изменений. В результате ежегодно будет экономиться 25 млрд тенге. А измененные критерии повышают производство сельхозпродукции в среднем на 29% в рамках того же бюджета», - сказал Кайрат Айтуганов.

Он также сообщил, что в животноводстве измененные критерии позволили в рамках тех же средств в разы увеличить охват получателей субсидий.

«Если раньше откормочники могли получать субсидии от 400 голов и выше, то теперь могут и от 100 голов. Таким образом, количество хозяйств получателей субсидий увеличится в 3 раза (от 175 до 522 хозяйств), соответственно будет и рост производства говядины на 40% (с 31,5 тыс тонн до 43,8 тыс тонн)», - добавил Айтуганов.

По субсидированию молока, как отметил первый вице-министр, включено субсидирование сельхозкооперативов за сданное молоко на переработку в сумме 10 тенге за литр. Охват субсидированием производства молока увеличится в 1,5 раза с 272 до 422 тыс тонн или в 2 раза количество получателей с 269 до 532.

«Увеличен норматив субсидирования в племенном овцеводстве на одну голову до 2500 тенге и убрали завышенный критерий в 300 голов. Теперь количество получателей увеличится в 1,3 раза или до 2 328 хозяйств. Мы перешли от производства баранины, более востребованную ягнятину и через снижение критериев увеличиваем охват хозяйств в 1,3 раза или до 234 хозяйств», - отметил Кайрат Айтуганов.

По мясу птицы, если ранее субсидии выплачивались по нормативам в зависимости от 3 уровней, то сейчас таких критериев 5. При этом снижены требования: если ранее птицефабрики получали субсидии при производстве от 1,5 тыс тонн, то сейчас критерий снижен до одной тысячи тонн, а для крупных птицефабрик, производящих более 15 тысяч тонн мяса птицы норматив увеличен с 70 до 80 тенге за килограмм.

«В прежней схеме инвестиционного субсидирования были искусственно завышены критерии, которые не позволяли мелким и средним сельхозтоваропроизводителям участвовать в программе», - сказал Айтуганов.

В 2016 году 50% (12,3 млрд тенге) выплаченных субсидий приходилось на 49 крупных проектов или 2% от общего количества участников (2,4 тыс.).

По словам Кайрат Айтуганова, данные «перекосы» устранены. В текущем году охват мелких и средних сельхозтоваропроизводителей увеличился в 2 раза.