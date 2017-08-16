Для улучшения инвестиционного климата разработана национальная инвестиционная стратегия на 2018-2022 годы

Для улучшения инвестиционного климата в рамках исполнения поручения Главы государства, совместно с Всемирным Банком была разработана Национальная инвестиционная стратегия на 2018-2022 годы.





И сегодня на заседании Правительства РК этот документ одобрили. В стратегии основной акцент делается, в первую очередь, на привлечение прямых иностранных инвестиций в не сырьевые сектора, ориентированные на экспорт. Также, определены основные целевые индикаторы.









В течении пяти лет прогнозируется поэтапный рост валового притока прямых инвестиций в экономику до 26% к уровню 2016 года, а инвестиции, ориентированные на повышение эффективности, то есть ориентированный на экспорт до 50%.





Ожидаем существенный рост внутренних инвестиций. Кроме этого, совместно с ВБ определены приоритетные отрасли, в которые наиболее выгодно привлекать новые инвестиции. Особое внимание уделяется не только привлечению новых инвесторов, но и удержанию действующих и стимулированию реинвестиции.









Также, в стратегии определены приоритетные страны для привлечения инвестиций.





С учётом экономических возможностей было определено 36 потенциальных стран мира, из них 11 стран для нас являются самыми приоритетными (США, РФ, Великобритания, Германия, Франция, Италия, КНР, Япония, Юж. Корея, Турция, ОАЭ).





Для работы с каждой из этих приоритетных стран совместно с МИД будет разработан индивидуальный подход и конкретный план действий.





Полная реализация стратегии позволит кардинально реформировать сферы инвестиций, достичь роста притока инвестиций и обеспечит устойчивый экономический рост страны.



