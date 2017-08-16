В Актобе врачи призывают не верить экстрасенсам обещающие вылечить ВИЧ-инфекцию

С начала нынешнего года в Актюбинской области выявили 24 ВИЧ-инфицированных. Среди заразившихся большинство – это работающие семейные люди со случайными половыми связями, передает передает Timeskz.kz





- У нас в Актобе есть экстрасенсы, которые говорят: «У тебя ВИЧ? Я тебя вылечу! Только плати деньги!», - рассказала заместитель главного врача «Актюбинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом» Анна Каспирова.





- Им проводят пассы руками, энергетическое воздействие. На удочку попадаются даже люди с высшим образованием. Потом ВИЧ-инфицированные приходят к нам, анонимно сдают анализы, чтобы удостовериться в исчезновении вируса. Но анализ выходит положительный. Они возмущаются: «Почему? Я же полгода лечился у экстрасенса!».





- От ВИЧ-инфекции ни один экстрасенс еще не вылечил! Нобелевскую премию за излечение от ВИЧ еще никому не дали. Я говорю об этом, чтобы люди, у которых выявилась ВИЧ-инфекция, не доводили себя до крайней степени иммунодефицита, а шли к врачам и получали лекарства – антиретровирусную терапию, которая в Центре СПИД предоставляется гражданам Казахстана и оралманам бесплатно.





Еще не придумано средство, полностью избавляющее от ВИЧ, но специальные препараты помогают не только продлить жизнь, но и значительно улучшить ее качество, избежать стадии СПИД (тяжелый иммунодефицит).





- Благодаря лечению, ВИЧ-инфицированные могут жить полноценной жизнью, работать, - утверждает Анна Каспирова. - Лекарства подавляют размножение вируса в организме человека, что ведет к восстановлению иммунитета, снижается риск распространения инфекции. Чем раньше будет начато лечение, тем лучше для здоровья.





Областной СПИД центр выявил 400 ВИЧ-инфицированных за всю свою историю.





Из них 313 граждан Казахстана, 63 иностранца и 24 человека, которые отказались раскрывать свои имена и фамилии.





Во многих странах лечение от ВИЧ-инфекции начинают только на запущенных стадиях заболевания. В Казахстане – сразу после выявления недуга.





- Если человек вовремя будет получать лечение, он может жить сколь угодно долго, - отметила Анна Каспирова. - У нас есть примеры, когда в 1989 году выявили ребенка, заражение произошло за пределами нашей страны. Девушка уже выросла, прошло больше 20 лет. Она живет полноценной жизнью, имеет высшее образование, семью и здорового неинфицированного ребенка.





Лечение полностью не уничтожает вирус, но оно препятствует распространению ВИЧ-инфекции половому партнеру, улучшает качество жизни и продлевает ее. Не доводит человека до тяжелой стадии. Позволяет ВИЧ-инфицированной женщине родить здорового малыша.



