В Актобе врачи призывают не верить экстрасенсам обещающие вылечить ВИЧ-инфекцию
16 августа 2017, 12:20
Двое пациентов полгода безрезультатно лечились у обманщика и запустили свой недуг.
С начала нынешнего года в Актюбинской области выявили 24 ВИЧ-инфицированных. Среди заразившихся большинство – это работающие семейные люди со случайными половыми связями, передает Timeskz.kz.
- У нас в Актобе есть экстрасенсы, которые говорят: «У тебя ВИЧ? Я тебя вылечу! Только плати деньги!», - рассказала заместитель главного врача «Актюбинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом» Анна Каспирова.
- Им проводят пассы руками, энергетическое воздействие. На удочку попадаются даже люди с высшим образованием. Потом ВИЧ-инфицированные приходят к нам, анонимно сдают анализы, чтобы удостовериться в исчезновении вируса. Но анализ выходит положительный. Они возмущаются: «Почему? Я же полгода лечился у экстрасенса!».
- От ВИЧ-инфекции ни один экстрасенс еще не вылечил! Нобелевскую премию за излечение от ВИЧ еще никому не дали. Я говорю об этом, чтобы люди, у которых выявилась ВИЧ-инфекция, не доводили себя до крайней степени иммунодефицита, а шли к врачам и получали лекарства – антиретровирусную терапию, которая в Центре СПИД предоставляется гражданам Казахстана и оралманам бесплатно.
Еще не придумано средство, полностью избавляющее от ВИЧ, но специальные препараты помогают не только продлить жизнь, но и значительно улучшить ее качество, избежать стадии СПИД (тяжелый иммунодефицит).
- Благодаря лечению, ВИЧ-инфицированные могут жить полноценной жизнью, работать, - утверждает Анна Каспирова. - Лекарства подавляют размножение вируса в организме человека, что ведет к восстановлению иммунитета, снижается риск распространения инфекции. Чем раньше будет начато лечение, тем лучше для здоровья.
Областной СПИД центр выявил 400 ВИЧ-инфицированных за всю свою историю.
Из них 313 граждан Казахстана, 63 иностранца и 24 человека, которые отказались раскрывать свои имена и фамилии.
Во многих странах лечение от ВИЧ-инфекции начинают только на запущенных стадиях заболевания. В Казахстане – сразу после выявления недуга.
- Если человек вовремя будет получать лечение, он может жить сколь угодно долго, - отметила Анна Каспирова. - У нас есть примеры, когда в 1989 году выявили ребенка, заражение произошло за пределами нашей страны. Девушка уже выросла, прошло больше 20 лет. Она живет полноценной жизнью, имеет высшее образование, семью и здорового неинфицированного ребенка.
Лечение полностью не уничтожает вирус, но оно препятствует распространению ВИЧ-инфекции половому партнеру, улучшает качество жизни и продлевает ее. Не доводит человека до тяжелой стадии. Позволяет ВИЧ-инфицированной женщине родить здорового малыша.
Татьяна Токарь
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