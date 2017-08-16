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Друзья вынесли умершую на "вписке" школьницу к подъезду и продолжили веселиться

16 августа 2017, 12:23

Девочке стало плохо после употребления запрещенного вещества.

Установлены обстоятельства смерти 16-летней школьницы из Санкт-Петербурга, тело которой нашли на скамейке у подъезда прохожие, пишет Ura.ru.

Стало известно, что девушка находилась на "вписке" в компании сверстников и мужчин старшего возраста. По данным полиции, один из участников встречи дал девушке наркотики, после употребления которого школьница стала задыхаться и тут же скончалась. Так как в квартире все были пьяными, то, особо не задумываясь, труп девушки просто вынесли на улицу и оставили на скамейке.

"Труп молодой женщины нашли на скамейке возле подъезда дома, расположенного по улице Губина в Петербурге. По имеющейся информации, чрезвычайное происшествие случилось в минувшую пятницу примерно в 22.20. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и обнаружили труп девушки, примерно 23-25 лет. На теле погибшей не выявлено никаких признаков насильственной смерти. Труп направлен в морг для установления точной причины смерти", - говорилось в городских СМИ.

Как уточняет "Федеральное агентство новостей", личность погибшей не установлена. Полиция выясняет все обстоятельства и детали трагедии, разыскиваются возможные очевидцы.

Фото: vk.com.

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