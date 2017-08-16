Интернет-паспорт по сетчатке глаза заменит ЭЦП

Идентификация будет основана на мультимодальной биометрии – распознавании по лицу, отпечаткам пальцев и сканированию сетчатки глаза.

В прошедшие выходные в головном офисе ForteBank состоялся круглый стол Fintech Talks, посвященный актуальным вопросам развития FinTech технологий, включая Blockchain, Big Data, криптовалюты и идентификацию на основании мультимодальной биометрии.





В круглом столе приняли участие представили крупных банков, МФЦА, Правительства для граждан, Центра ГЧП, Национальных и технологических компаний, эксперты, стартаперы, разработчики и предприниматели.









Открывая круглый стол вступительной речью Магжан Ауэзов, Председатель Правления ForteBank, приветствовал всех участников и отметил, что в наши дни сложно представить себе эффективную деятельность компаний без использования информационных технологий.





«Игнорировать появление инноваций и прорывных проектов сегодня – значит обеспечить потерю рыночных позиций завтра. ForteBank в этом отношении активно развивает инновационные направления, включая интернет и мобильный банкинг, сбор и обработку данных, предоставление новых инновационных услуг и сервисов клиентам. Мы не видим в финтехе угрозу, а напротив, готовы активно сотрудничать с интересными проектами», - резюмировал он.









В рамках круглого стола в том числе обсуждались вопросы поддержки стартап проектов, регулирования криптовалют, а также реализации первого в Казахстане поведенческого скоринга по технологии машинного обучения, который прогнозирует вероятность выхода клиента в дефолт в течение последующих 12 месяцев, используя технологию нейронных сетей. Также был затронут вопрос создания Единой Национальной Идентификационной Системы (ЕНИС), основной частью которой станет Интернет-паспорт гражданина РК, позволяющий проводить верификацию человека при совершении любой операции в Интернете.









Идентификация будет основана на мультимодальной биометрии – распознавании по лицу, отпечаткам пальцев и сканированию сетчатки глаза. Проект внедрения Интернет-паспортов граждан уже активно обсуждается и созданы соответствующие рабочие группы.









Участники круглого стола сошлись во мнении, что обсуждаемая тематика многогранна и настолько быстро совершенствуется, что подобные обсуждения необходимо проводить регулярно.





Общая информация о банке





АО «ForteBank» – один из крупнейших банков Казахстана, образованный в 2015 году в результате слияния АО «Альянс Банк», АО «Темiрбанк» и АО «ForteBank». Банк представлен во всех регионах и городах страны 19 филиалами и 102 отделениями, а также обширной терминальной и эквайринговой сетью, насчитывающей более 860 банкоматов и около 8 380 POS-терминалов в торговых и сервисных предприятиях. В Банке работает более 3 580 специалистов.



