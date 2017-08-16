20 августа в Алматы перекроют ряд улиц
16 августа 2017, 12:37
С 7 до 13 часов будет частично ограничено движение на маршрутах проведения гонки для всех видов автотранспорта.
20 августа в Южной столице состоится профессиональная велогонка для любителей «Tour of World Class Almaty». Велогонка пройдет в четвертый раз и соберет на старте порядка 1000 участников, сообщает Zakon.kz.
В связи с проведением велогонки, с 7 до 13 часов будет частично ограничено движение на маршрутах проведения гонки для всех видов автотранспорта.
Старт велогонки запланирован на 8 утра напротив ТРЦ «Mega Alma-Ata» по улице Розыбакиева.
Фото sb.by
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com