20 августа в Алматы перекроют ряд улиц

16 августа 2017, 12:37

С 7 до 13 часов будет частично ограничено движение на маршрутах проведения гонки для всех видов автотранспорта.

20 августа в Южной столице состоится профессиональная велогонка для любителей «Tour of World Class Almaty». Велогонка пройдет в четвертый раз и соберет на старте порядка 1000 участников, сообщает Zakon.kz.

В связи с проведением велогонки, с 7 до 13 часов будет частично ограничено движение на маршрутах проведения гонки для всех видов автотранспорта.

Старт велогонки запланирован на 8 утра напротив ТРЦ «Mega Alma-Ata» по улице Розыбакиева.




Фото sb.by

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