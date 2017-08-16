20 августа в Алматы перекроют ряд улиц

С 7 до 13 часов будет частично ограничено движение на маршрутах проведения гонки для всех видов автотранспорта.

20 августа в Южной столице состоится профессиональная велогонка для любителей «Tour of World Class Almaty». Велогонка пройдет в четвертый раз и соберет на старте порядка 1000 участников, сообщает Велогонка пройдет в четвертый раз и соберет на старте порядка 1000 участников, сообщает Zakon.kz





В связи с проведением велогонки, с 7 до 13 часов будет частично ограничено движение на маршрутах проведения гонки для всех видов автотранспорта.





Старт велогонки запланирован на 8 утра напротив ТРЦ «Mega Alma-Ata» по улице Розыбакиева.













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