Fox News удалил видеоинструкцию о том, как таранить людей на машине
16 августа 2017, 12:40
Fox News и Daily Caller выложили ролик в января этого года, однако СМИ обратили на него внимания после трагических событий в Шарлоттсвилле.
Канал Fox News удалил с сайта подборку видео с наездами автомобилей на демонстрантов левого крыла, причем ролик сопровождался призывом "изучать технику", передает РИА Новости.
"Вот компиляция того, как либеральных демонстрантов убирают с дороги с помощью легковых и грузовых автомобилей. Изучайте технику, в ближайшие четыре месяца она может вам понадобиться", — говорилось в комментарии под видео.
Первоначально ролик с таким же комментарием опубликовал консервативный портал Daily Caller.
Fox News и Daily Caller выложили ролик в января этого года, однако СМИ обратили на него внимания после трагических событий в Шарлоттсвилле (штат Виргиния), где во время демонстрации левых активистов автомобиль наехал на толпу. В результате инцидента один человек погиб, еще 19 были ранены.
Одним из первых о видео написал корреспондент издания Slate Генри Грабар, отметивший, что наезд на толпу демонстрантов для американских ультраправых стал поводом для шуток.
После этой публикации Fox News убрал ролик с сайта, а Ноа Котч, шеф-редактор Fox News Digital, обнародовал комментарий: "Материал был неуместным и мы его убрали. Мы сожалеем, что опубликовали его в январе".
На сайте Daily Caller ролик какое-то время еще был доступен, но в итоге его удалили и оттуда.
В cоцсетях на компиляцию также обратили внимание только сейчас. В частности, его прокомментировала Челси Клинтон.
"Так, значит, они (Daily Caller и Fox News — ред.) не удаляли эти посты более шести месяцев, потому что….?", — написала она.
Фото: AFP 2017 / Paul J Richards.
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