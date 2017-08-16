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Fox News удалил видеоинструкцию о том, как таранить людей на машине

16 августа 2017, 12:40

Fox News и Daily Caller выложили ролик в января этого года, однако СМИ обратили на него внимания после трагических событий в Шарлоттсвилле.

Канал Fox News удалил с сайта подборку видео с наездами автомобилей на демонстрантов левого крыла, причем ролик сопровождался призывом "изучать технику", передает РИА Новости.

"Вот компиляция того, как либеральных демонстрантов убирают с дороги с помощью легковых и грузовых автомобилей. Изучайте технику, в ближайшие четыре месяца она может вам понадобиться", — говорилось в комментарии под видео.

Первоначально ролик с таким же комментарием опубликовал консервативный портал Daily Caller.

Fox News и Daily Caller выложили ролик в января этого года, однако СМИ обратили на него внимания после трагических событий в Шарлоттсвилле (штат Виргиния), где во время демонстрации левых активистов автомобиль наехал на толпу. В результате инцидента один человек погиб, еще 19 были ранены.

Одним из первых о видео написал корреспондент издания Slate Генри Грабар, отметивший, что наезд на толпу демонстрантов для американских ультраправых стал поводом для шуток.

После этой публикации Fox News убрал ролик с сайта, а Ноа Котч, шеф-редактор Fox News Digital, обнародовал комментарий: "Материал был неуместным и мы его убрали. Мы сожалеем, что опубликовали его в январе".

На сайте Daily Caller ролик какое-то время еще был доступен, но в итоге его удалили и оттуда.

В cоцсетях на компиляцию также обратили внимание только сейчас. В частности, его прокомментировала Челси Клинтон.

"Так, значит, они (Daily Caller и Fox News — ред.) не удаляли эти посты более шести месяцев, потому что….?", — написала она.

Фото: AFP 2017 / Paul J Richards.

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