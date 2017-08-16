Огромный затор образовался после ДТП в Алматы

В Алматы в результате ДТП образовался дорожный затор, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Столкновение произошло по ул. Саина на развязке под ул. Жандосова. Водитель Toyota Land Cruiser Prado ехал по Саина в южном направлении. Впереди него двигались несколько машин. Они начали резко тормозить, водитель внедорожника также стал притормаживать. Мужчина посмотрел в зеркало заднего вида и заметил, что Toyota Highlander не успевает остановиться. Водитель Prado собрался перестроиться но не успел.





Toyota Highlander слегка задел Prado и отлетел в отбойник. Затем внедорожник остановился поперек дороги, перегородив полтора ряда. Образовался затор в южном направлении на несколько кварталов.





Обошлось без пострадавших.



