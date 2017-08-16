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Огромный затор образовался после ДТП в Алматы

16 августа 2017, 12:50

Автомобиль встал поперек дороги.

В Алматы в результате ДТП образовался дорожный затор, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Столкновение произошло по ул. Саина на развязке под ул. Жандосова. Водитель Toyota Land Cruiser Prado ехал по Саина в южном направлении. Впереди него двигались несколько машин. Они начали резко тормозить, водитель внедорожника также стал притормаживать. Мужчина посмотрел в зеркало заднего вида и заметил, что Toyota Highlander не успевает остановиться. Водитель Prado собрался перестроиться но не успел.

Toyota Highlander слегка задел Prado и отлетел в отбойник. Затем внедорожник остановился поперек дороги, перегородив полтора ряда. Образовался затор в южном направлении на несколько кварталов.

Обошлось без пострадавших.



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