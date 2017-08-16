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В Казахстане ожидается понижение температуры до 5 градусов

16 августа 2017, 13:01

Антициклон, центр которого расположен над Москвой, окажет влияние на погоду в большинстве областей Казахстана.

Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды на 17-19 августа, передает Zakon.kz.

"Антициклон, центр которого расположен над Москвой, окажет влияние на погоду в большинстве областей Казахстана. В западной, северо-западной, юго-западной половине страны в ближайшие дни будет ясная погода без осадков, тем временем в северной, восточной и юго-восточной половине ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможно выпадение града и шквалистое усиление ветра," - говорится в сообщении.

Так, по всей территории страны ожидается кратковременное понижение температуры, в северной половине температура ночью до 5-12 тепла, днем до 17-22 тепла; в южной половине температура ночью понизится до 10-17 тепла, днем до 25-35 тепла.

Фото: alau.tv.

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