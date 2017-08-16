Айтуганов: Цены на пшеницу скажем 1 сентября

В соседней России - в центральной части и в Поволжье стоимость тонны зерна обвалилась на 700 рублей.

На пресс-конференции в Правительстве РК первый вице-министр РК Кайрат Айтуганов не стал комментировать возможное влияние ценовой ситуации с российским зерном на казахстанский зерновой рынок, пообещав предоставить информацию о цене на пшеницу в Казахстане 1 сентября , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Сегодня могу официально заявить, что мы с сегодняшнего дня устанавливаем цены на покупку ячменя - 200 тысяч тонн будет покупать Продкорпорация. Цена на ячмень 2 класса с сегодняшнего дня устанавливаем 37 тысяч тенге за одну тонну. Пшеница 3 и 4 класса будет покупаться Продкорпорацией - по ценам мы скажем ближе к 1 сентября», - сказал он.





При этом спикер отметил, что в текущем году площадь ярового сева составила 22,1 млн. гектаров.





«Из них зерновые культуры - 15,2 млн. га, из них пшеница - 12 млн. га и ячмень - 1,9 млн. га. По урожайности. Мы вчера озвучили урожайность зерновых культур - 12,6 млн. тонн в целом по зерновым культурам. В них есть и пшеница, и ячмень, и овес, и кукуруза, и так далее», - уточнил К. Айтуганов.





Также он прогнозирует хороший уровень урожайности в этом году.





«По прогнозам. У нас три основные зерносеющие области - Акмолинская, Северо-Казахстанская и Костанайская области. По прогнозам, у нас есть валовый сбор - он составит порядка 19,2 млн. тонн, это хороший уровень по этому году. Самое главное, что мы ожидаем в этом году резкого повышения качества пшеницы. Если в прошлом году было 44%, мы в этом году даем прогноз 63-65% клейковины, это будет пшеница третьего класса», - заключил замглавы аграрного ведомства.





По данным российских СМИ, на прошлой неделе цены на зерно в центральной части России и Поволжье обвалились на 250-700 рублей за тонну - это самое сильное падение с начала сезона.





Ксения Давыдова, Астана