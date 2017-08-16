Экс-министр экономического развития РФ не признал вину по делу о получении взятки
16 августа 2017, 13:18
Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев не признал вину в получении взятки в 2 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
В среду суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении Улюкаева по существу.
"С обвинением не согласен, виновным себя не считаю", — сказал он.
Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.
По версии СК РФ, полученная Улюкаевым взятка предназначалась за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".
Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов.
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