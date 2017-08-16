Семья "пьяного мальчика" отказалась от эксгумации тела сына
16 августа 2017, 13:22
Адвокат родителей Алёши Шимко добавил, что родителей не стоит подвергать такому психологическому испытанию.
Адвокат семьи шестилетнего мальчика Алёши Шимко, погибшего под колёсами авто жительницы Балашихи Ольги Алисовой, сообщил, что его родители отказались от эксгумации тела сына. Виктор Данильченко пояснил, что родители ребёнка сомневаются, что она предоставит какие-то достоверные данные, сообщает Life.
Юрист также добавил, что, учитывая эти обстоятельства, не хотелось бы подвергать семью лишнему психологическому испытанию.
Более того, в скором времени станут известны результаты экспертизы, которая должна прояснить ситуацию с попаданием алкоголя в организм шестилетнего ребёнка.
21 августа в Железнодорожном суде Московской области пройдёт закрытое заседание по делу "пьяного мальчика". Трагедия произошла 23 апреля, причём уже после вскрытия эксперты пришли к выводу, что шестилетний мальчик был пьян, так как в его крови нашли 2,7 промилле алкоголя.
Фото: vesti.ru.
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