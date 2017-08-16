МСХ прогнозирует рост производства сахара в РК

В растениеводстве проводится действенная диверсификация посевных площадей, увеличены площади под сахарную свеклу, в связи с этим ожидается рост производства сахара в РК, сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в 2015 году сахарной свеклой было занято только 3% от общего количества посевных площадей, в этом году площади этой под эту культуру расширены на 5,5 тысяч га.

«По итогам 2015 года мы производили только 3% сахарной свеклы, которая шла на производство сахара в Казахстане. 97% белого сахара или сахарного тростника мы завозили из дальнего зарубежья», - сказал К. Айтуганов.

По его словам, уже проведена диверсификация площадей.

«С каждым годом площади в Алматинской и Жамбылской областях растут. Два года подряд в Северо-Казахстанской области сеют сахарную свеклу на площади 400 га. Проведенная диверсификация уже в этом году увеличит производство отечественного сахара в 1,4 раза - с 36 тысяч до 51 тысяч тонн», - пояснил замглавы аграрного ведомства.

Ксения Давыдова