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К 8 годам тюрьмы приговорили "шейха Халила" за разжигание религиозной вражды

16 августа 2017, 13:30

Сам осужденный свою вину в суде не признал.

Однако адвокат подсудимого считает, что вина его подзащитного не была доказана, сообщает корреспондент портала "Мой город".

Сегодня, 16 августа, в Уральском городском суде состоялось оглашение приговора в отношении многодетного "шейха Халила", который с 2003 по 2006 годы в городах Уральск, Атырау и Актобе пропагандировал нетрадиционное религиозное течение.

- Суд признал Абдухалила Абдужаббарова виновным в совершении преступления, согласно статье 164 ч. 3 УК РК в редакции 1997 года "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды" и приговорил к 8 годам колонии общего режима. Его вина была полностью доказана показаниями свидетелей и результатами экспертизы его аудиолекций, - пояснил судья Руслан Жумагулов. - Сам осужденный свою вину в суде не признал.

Адвокат Абдужаббарова после оглашения приговора заявил, что с приговором не согласен и считает, что вина не была доказана. Стоит отметить, что под его влияние попали более 30 человек.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, Абдухалил Абдужаббаров был известен среди своих последователей как «шейх Халил». Он обвиняется в распространении радикального «чистого ислама» в Западно-Казахстанской области.
Юлия Мутылова
Фото Медета Медресова

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