К 8 годам тюрьмы приговорили "шейха Халила" за разжигание религиозной вражды

Однако адвокат подсудимого считает, что вина его подзащитного не была доказана,

Сегодня, 16 августа, в Уральском городском суде состоялось оглашение приговора в отношении многодетного "шейха Халила", который с 2003 по 2006 годы в городах Уральск, Атырау и Актобе пропагандировал нетрадиционное религиозное течение.

- Суд признал Абдухалила Абдужаббарова виновным в совершении преступления, согласно статье 164 ч. 3 УК РК в редакции 1997 года "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды" и приговорил к 8 годам колонии общего режима. Его вина была полностью доказана показаниями свидетелей и результатами экспертизы его аудиолекций, - пояснил судья Руслан Жумагулов. - Сам осужденный свою вину в суде не признал.





Адвокат Абдужаббарова после оглашения приговора заявил, что с приговором не согласен и считает, что вина не была доказана. Стоит отметить, что под его влияние попали более 30 человек.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



