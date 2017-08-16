Казахстанские дзюдоисты завоевали две медали на чемпионате мира среди кадетов
16 августа 2017, 13:51
Наши дзюдоситы заняли 12-ое место в медальном зачете
Казахстанские дзюдоисты завоевали 2 медали на чемпиоанате мира среди кадетов, в который проходил 9-13 августа в Чили. В мировом первенстве участвовали 428 юных дзюдоистов из 64 стран мира. Наши дзюдоситы завоевав 2 медали заняли 12-ое место в медальном зачете на чемпионате мира, сообщает fdk.kz.
Нурзат Салимбаев, выступающий в весовой категории до 60 кг стал серебряным призером Он в финале уступил представителю России и занял второе место в мировом первенстве.
Нурзат вышел на татами во втором круге и победил представителя Чили Алижандро Ретималду, затем наш соотечественник одержал победу над спортсменом из Таджикистана — Курбонали Базаровым. За выход группы Нурзат боролся с аргентинцем, в итоге победил иппоном. В полуфинале он был сильнее своего соперника, действующего Чемпиона Азии Нармандах Баянмуху из Монголии.
Копилка сборной Казахстана на чемпионате мира пополнилась еще одной бронзовой медалью. Серикболсын Шынтас, выступающий в весовой категорий до 81 кг завоевал бронзовую награду выиграв в утишительном финале действующего чемпиона Азии Джохонгира Маджидову, представителя из Таджикистана.
По итогам соревнований в личном первенстве сборная Японии показали лучший результат из всех, завоевав 12 медалей (3 золотых, 2 серебряоных, 7 бронзовых), сборной Германии завоевали 8 медалей (3 золотых, 1 серебряная, 4 бронзовых) и заняли второе место, дзюдоисты из России заняли третье место на мировом первенстве среди кадетов: 6 медалей, из них 2 золотых, 1 серебряная, 3 бронзовых.
В итоге сборная России заняла первое место в командном первенстве, второе место заняли спортсмены из Бразилии, на третьем месте расположились спортсмены из Японии.
Фото fdk.kz
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