В Турксибском районе города Алматы новый аким

Сегодня на активе Турксибского района аким Алматы Бауыржан Байбек представил нового акима района. По согласованию с Администрацией Президента РК и маслихатом города им стал Павел Кулагин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Трудовую деятельность на государственной службе начал в 2008 году ведущим специалистом Департамента экономики и бюджетного планирования Костанайской области. В разные годы работал инспектором, советником, заведующим организационно-инспекторским отделом аппарата акима города Астана. С 2010 по 2016 годы проработал на позициях заместителя акима района «Есиль», акима района «Сарыарка», акима района «Алматы», руководителя Управления коммунального хозяйства города Астана. С 2016 года занимал должность государственного инспектора Администрации Президента Республики Казахстан.

Аким Алматы поставил перед новым акимом района ряд задач, требующих принципиальных и системных подходов.

Сегодня в Турксибском районе расположено 508 домов или порядка 50% всего ветхого жилья города. В текущем году совместно с инвесторами необходимо приступить к реализации программы «Ветхое жилье» в мкр. Алтай-2 и обеспечить строительство 40 новых жилых домов с 2 500 квартирами. Новому акиму района следует дополнительно проработать вопрос о дальнейшем строительстве еще 48 многоквартирных жилых домов по ул. Глазунова с 2062 квартирами.

Турксибский район имеет большой экономический потенциал. Здесь расположен ряд крупных предприятий, таких как ТОО «АЗМК», ТОО «ЭФКО», ТОО «Бижан» и др. В целом, насчитывается 46 крупных и средних промышленных предприятий, на которых произведено продукции на 93,4 млрд. тенге. Необходимо обеспечить загрузку предприятий, стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в связке с промышленными предприятиями.

В этом году району выделено 918 млн. тенге на капитальный ремонт 80 дворовых территорий. Важно обеспечить качественное и своевременное выполнение работ.

До конца года необходимо завершить работы по текущему ремонту парка им. Сейфуллина, пешеходной зоны в мкр. Жулдыз, ул. Р.Зорге и ул. Майлина.

В рамках ГЧП необходимо продолжить реализацию проектов по открытию новых детских дошкольных организаций.

Акиму района совместно с Управлением энергетики и коммунального хозяйства города необходимо проработать вопрос строительства 52 км сетей водоснабжения и 67 км газоснабжения в присоединенных микрорайонах Альмерек, Колхозшы, Кайрат. Кроме того, глава города поставил задачу по строительству 17 улиц протяженностью 32 км и среднему ремонту 49 улиц протяженностью 17,6 км.

В ходе актива аким Алматы поблагодарил за проведенную работу ранее возглавлявшего Турскибский район и достигшего пенсионный возраст Владимира Устюгова.

За последние 10 лет в районе были открыты более 1 тыс. новых предприятий, создано свыше 25 тыс. рабочих мест. Инвестиции увеличились почти в 2,5 раза, составив более 53 млрд. тенге или порядка 245 тыс. тенге на душу населения. В совокупности объем розничного и оптового товарооборота вырос в 5 раз, составив более 1,1 трлн. тенге. Среднемесячная заработная плата увеличилась в 2,3 раза и составила более 158 тыс. тенге. Налоговые поступления увеличились в 3,3 раза и составили более 60 млрд. тенге. Активно развивалась социальная инфраструктура, в т.ч. построены 5 школ и 7 пристроек на 8700 мест, открыта 31 дошкольная организация.