Витторио Брумотти против терроризма

Выступая против терроризма как явления, участники акции призывают всех последовать их примеру.

Бесстрашный велосипедист – итальянец Витторио Брумотти, удививший своей ловкостью и необычными пируэтами на столичном мосту и ряде других столичных объектах, поддержал акцию с хэштегом #noterrrorism #noextremism.





Видео каскадера из Италии, распространенное по социальным сетям и новостным лентам, получило сотни восторженных откликов и вошло в число «фаваритов». Людей всегда привлекает отчаянная смелость.





Автор необычного трюка, прибывший из далекой родины макарон, не только удивил жителей столицы и пользователей социальных сетей ловкостью, но и выступил против терроризма и экстремизма. Знаменитый итальянец поддержал акцию, инициированную Управлением по делам религий акимата г. Астаны «No terrorism, no extremism».





Отметим, что акцию против терроризма, стартовавшую месяц назад, поддержали олимпийские чемпионы Бахтияр Артаев, Серик Сапиев и другие спортсмены, общественные и государственные деятели.





Данная инициатива спортсменов призвана привлечь внимание и объединить всех казахстанцев в идеологический фронт противодействия любым радикальным проявлениям, а также акцентировать внимание на том, что мир и согласие внутри страны необходимы каждому из нас для спокойной жизни. По мнению участников, акция отражает миротворческую позицию нашей страны и затрагивает интересы каждого, вне зависимости от расовой, национальной, религиозной принадлежности, и должна охватить не только Казахстан, но и весь мир.





Выступая против терроризма как явления, участники акции призывают всех последовать их примеру. По оценкам специалистов, одной из причин, толкающих людей в черные сети терроризма, является поиск методов для самоутверждения, ощущения значимости, драйва. Однако получать заветный адреналин можно и другим путем – заниматься спортом, писать книги, прыгать с парашютом, играть в футбол, отмечают организаторы акции.



