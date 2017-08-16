Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В США после боя скончался боец ММА

16 августа 2017, 14:02

26-летний Рондель Кларк был госпитализирован сразу после боя в ночь на воскресение, а спустя трое суток умер, не приходя в сознание.

Американский боец смешанных единоборств, выступающий в полусреднем весе, Рондел Кларк скончался в больнице спустя трое суток после перенесенного нокаута. Об этом сообщает AP со ссылкой на прокуратуру, передает Life.

В ночь на воскресение 26-летний Кларк — бывший футболист — провел свой второй бой в карьере в качестве бойца ММА. Он проиграл техническим нокаутом ближе к концу третьего раунда и был госпитализирован в одну из больниц Бостона.

Изначально сообщалось, что жизнь спортсмена вне опасности, однако постепенно еге состояние ухудшалось и в результате он скончался, не приходя в сознание.

Точные причины смерти Кларка пока не установлены.

Фото: Facebook.com/cagetitans.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...