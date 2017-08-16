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Комитет госдоходов РК вводит централизованный учет платежей

 

Комитетов государственных доходов РК вводит централизованный учет лицевых счетов. Об этом сообщил руководитель управления модернизации ведомства Жамбыл Сураганов в кулуарах форума на тему: «Партнерство государства и бизнеса», приуроченного к трехлетию образования органов государственных доходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комитет государственных доходов объединил в себя три службы. Они принесли в копилку комитета порядка 17 информационных систем. Все они были разрозненны, не взаимодействовали. Сегодня появилась новая информационная система - централизованный учёт лицевых счетов. Это говорит о том, что мы создаём единый образ налогоплательщика, участника внешней экономической деятельности, единый образ как клиента. Раньше, к примеру, в таможне он регистрировался отдельно, самостоятельно приносил документы. До этого проходил регистрацию в налоговых органах. Теперь этого не будет, всё будет в одном месте и с одним лицевым счётом», - сказал Жамбыл Сураганов.

По его словам, это создало большие удобства для бизнеса.

«Эта же программа нам позволила реализовать очень хороший для бизнеса процесс, когда платежи поступают мгновенно. Мы подключились к порталу электронного правительства. Платёж поступает в течение 15 секунд, максимально 15 минут, всё зависит от удалённости банков. Это первая новая информационная система», - добавил Жамбыл Сураганов.

 

16 августа 2017, 13:57
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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