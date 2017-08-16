Ford GT стал еще эксклюзивнее

Компания Ford представила еще одну лимитированную спецсерию нового суперкара GT. Ее создали в честь автомобиля GT40 Mark IV, который в 1967 году стал победителем гонок в Ле-Мане.





Новинку назвали Ford GT ’67 Heritage Edition. Кузов автомобиля окрасили в глянцево-красный цвет, на который дополнительно нанесли белые полосы и круги с цифрой «1». Кроме того, суперкар получил 20-дюймовые кованые диски, корпуса наружных зеркал серебристого цвета и красные тормозные суппорты.





В числе других отличий от обычного Ford GT – иная кожаная обивка углеволоконных «ковшей», красные ремни безопасности, подрулевые переключатели из матового анодированного алюминия, накладки из неполированной нержавеющей стали, а также пороги, решетки воздуховодов и центральная консоль из неокрашенного углеволокна.





Особый суперкар станет доступен для заказа в следующем модельном году. Отметим, ежегодно Ford планирует выпускать по 250 экземпляров GT, то есть эксклюзивных GT ’67 Heritage Edition будет еще меньше.





Годом ранее Ford выпустил GT ’66 Heritage edition, который посвятили победе GT40 Mark II в 1966 году. Эту версию окрасили в матово- или глянцево-черный цвет, а на боковины наносят графику с цифрой «2».





Премьера обычного Ford GT нового поколения состоялась в январе 2015 года. Автомобиль оснащается 3,5-литровым твин-турбомотором EcoBoost V6 с отдачей в 655 л.с. и 745 Нм, который позволяет разгоняться до максимальных 347 км/ч. По неофициальным данным, их цена превышает 400 тыс. долларов.



