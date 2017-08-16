На День Конституции и Курбан-айт переносов не предполагается

В преддверии праздничных дней по случаю празднования Дня Конституции, отмечаемого 30 августа, и мусульманского праздника Курбан-айт, выпадающего в 2017 году на 1 сентября, многих казахстанцев волнует вопрос, будет ли перенос рабочих и выходных дней на этот период.

Напомним, что в соответствии с законом РК от 13 декабря 2001 года № 267-II «О праздниках в Республике Казахстан» День Конституции является государственным праздником, приходится на среду и, соответственно, для граждан Казахстана этот день является нерабочим днем. Далее, четверг 31 августа - обычный рабочий день и никаких дополнительных переносов на этот день не предполагается.

Затем следующая за ним пятница 1 сентября будет выходным днем, так как это первый день мусульманского праздника Курбан айт, который наряду с другим религиозным праздником православное Рождество, отмечаемым 7 января, является выходным днем независимо от применяемых режимов работы и графиков сменности в соответствии с пунктом 5 статьи 84 Трудового кодекса.

Итак, в последнюю неделю августа и первую неделю сентября рабочие и выходные дни будут чередоваться в следующей последовательности:

понедельник 28 августа - рабочий день;

вторник 29 августа - рабочий день;

среда 30 августа - нерабочий день (государственный праздник День Конституции);

четверг 31 августа - рабочий день;

пятница 1 сентября - нерабочий день (выходной день - первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю);

суббота 2 сентября - нерабочий день (выходной день);

воскресенье 3 сентября - нерабочий день (выходной день).

Справочно о праздниках:

Государственный праздник День Конституции Республики Казахстан

Конституция Республики Казахстан была принята на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года, как основной закон страны. Он отражает волю народа Казахстана, его стремление к утверждению страны в качестве демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю

Курбан-айт (Курбан-Байрам) - праздник жертвоприношения ради Всевышнего. Это самый большой мусульманский праздник. Он завершает собою обряд Хаджа - паломничества к святыням Ислама. В 2017 году праздник жертвоприношения отмечается 1- 3 сентября.