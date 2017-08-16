На прилавках Актюбинской области ищут колбасу "с ДНК человека"

Информацию о российской колбасе, содержащей в себе следы человеческого ДНК, прокомментировали в департаменте охраны общественного здоровья Актюбинской области

Ранее в соцсетях начали распространяться фото некого документа из Актюбинской области, согласно которому в колбасе российской фирмы якобы были обнаружены "следовые количества ДНК человека". В связи с этим предпринимателей просили не допустить оборота данной колбасы.





Как сообщила замглавы департамента охраны общественного здоровья Актюбинской области Гулбану Даулетова, департамент проводит мониторинг регионального рынка.





"Ведется работа с розничными и оптовыми поставщиками по установлению факта реализации колбасных изделий двух наименований производства "Мортадель" из РФ. В случае выявления она будет отозвана из оборота и направлена на лабораторную экспертизу для установления соответствия требованиям техрегламентов Таможенного Союза", — заявила Даулентова.



