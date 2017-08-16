Граница России с Казахстаном по озеру Сладкое не изменится

Граница РФ с Казахстаном, проходящая по озеру Сладкое в Новосибирской области, не изменится; из-за осадков озеро вернется в свои берега и граница будет проходить по его акватории, заявил глава Минприроды РФ Сергей Донской, передает передает РИА Новости





Ранее в администрации Купинского района сообщили, что до демаркации (фактического проведения линии госграницы на местности с обозначением спецзнаками) часть озера Сладкое находилась на территории России, а теперь полностью находится на территории Казахстана. В Пограничном управлении ФСБ по Новосибирской области пояснили, что озеро Сладкое оказалось на территории Казахстана из-за того, что со временем усохло, а государственная граница в этом месте не менялась.





"Озеро вернется в свои берега с осенним циклом осадков. Никаких изменений государственных границ — поскольку водных объект находится в так называемой бессточной зоне, не подпитывается водотоками, а полностью зависит от гидрометеорологических условий, произошло естественное снижение уровня. Это циклический процесс. Осенью акватория озера, а не берег, снова будут разделять границу между странами", — написал Донской на своей странице в Facebook, отметив, что ситуация вокруг озера — история о том, как климатические изменения меняют границы.



