Неизвестное захоронение обнаружили при прокладке труб в Павлодарской области
16 августа 2017, 14:40
Принадлежность и возраст костей неизвестна, но местные старейшины говорят, что захоронению может быть около 300 лет.
Рабочие обнаружили неизвестное захоронение при строительстве водопровода в селе Ямышево, сообщила Sputnik Казахстан аким Ямышевского сельского округа Бахытжамал Рахметова.
По ее словам, строительные работы по строительству водопровода начались в мае.
"Труба у нас прокладывается на глубине трех метров. Когда прокладывали трубы, где-то 4 августа, грунт начал обваливаться. Были обнаружены деревянные гробы", — рассказала Рахметова.
Все работы были приостановлены. В село обещали приехать археологи.
"С местным сообществом мы решили, что будем делать перезахоронение. Водопровод у нас пойдет в обход, с другой стороны", — заверила аким.
Рахметова также отметила, что принадлежность и возраст костей неизвестна, но местные старейшины говорят, что захоронению может быть около 300 лет.
Фото: Караван
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