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Неизвестное захоронение обнаружили при прокладке труб в Павлодарской области

16 августа 2017, 14:40

Принадлежность и возраст костей неизвестна, но местные старейшины говорят, что захоронению может быть около 300 лет.

Рабочие обнаружили неизвестное захоронение при строительстве водопровода в селе Ямышево, сообщила Sputnik Казахстан аким Ямышевского сельского округа Бахытжамал Рахметова.

По ее словам, строительные работы по строительству водопровода начались в мае.

"Труба у нас прокладывается на глубине трех метров. Когда прокладывали трубы, где-то 4 августа, грунт начал обваливаться. Были обнаружены деревянные гробы", — рассказала Рахметова.

Все работы были приостановлены. В село обещали приехать археологи.

"С местным сообществом мы решили, что будем делать перезахоронение. Водопровод у нас пойдет в обход, с другой стороны", — заверила аким.

Рахметова также отметила, что принадлежность и возраст костей неизвестна, но местные старейшины говорят, что захоронению может быть около 300 лет.

Фото: Караван

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