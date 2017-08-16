Неизвестное захоронение обнаружили при прокладке труб в Павлодарской области

Рабочие обнаружили неизвестное захоронение при строительстве водопровода в селе Ямышево

По ее словам, строительные работы по строительству водопровода начались в мае.





"Труба у нас прокладывается на глубине трех метров. Когда прокладывали трубы, где-то 4 августа, грунт начал обваливаться. Были обнаружены деревянные гробы", — рассказала Рахметова.





Все работы были приостановлены. В село обещали приехать археологи.





"С местным сообществом мы решили, что будем делать перезахоронение. Водопровод у нас пойдет в обход, с другой стороны", — заверила аким.





Рахметова также отметила, что принадлежность и возраст костей неизвестна, но местные старейшины говорят, что захоронению может быть около 300 лет.



