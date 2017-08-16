Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Volkswagen показал видео кроссовера T-Roc

16 августа 2017, 15:01

Судя по кадрам, T-Roc будет самым молодежным, а от того самым смелым в плане дизайна кроссовером Volkswagen.

Концерн Volkswagen опубликовал тизерное видео, на котором можно видеть отдельные детали будущего компактного кроссовера T-Roc. Автомобиль полностью рассекретят 23 августа 2017 года.

Судя по кадрам, T-Roc будет самым молодежным, а от того самым смелым в плане дизайна кроссовером Volkswagen. Автомобиль займет нишу на ступеньку ниже Tiguan и, вероятнее всего станет конкурентом для Nissan Qashqai.

Под капотом ожидаются бензиновые и дизельные четырехцилиндровые моторы с турбонаддувом, а также механические или роботизированные коробки передач. Топовая спортивная версия T-Roc, возможно, получит 310-сильный двигатель от Volkswagen Golf R.


Кроме того, на днях появились слухи, что T-Roc не будет самым маленьким кроссовером Volkswagen. Компания, вероятно, готовит и более компактную модель на базе малолитражки Up!

Текст: Стас Смолин
Фото: Volkswagen

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...