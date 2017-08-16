Volkswagen показал видео кроссовера T-Roc

Судя по кадрам, T-Roc будет самым молодежным, а от того самым смелым в плане дизайна кроссовером Volkswagen.

Концерн Volkswagen опубликовал тизерное видео, на котором можно видеть отдельные детали будущего компактного кроссовера T-Roc. Автомобиль полностью рассекретят 23 августа 2017 года.





Судя по кадрам, T-Roc будет самым молодежным, а от того самым смелым в плане дизайна кроссовером Volkswagen. Автомобиль займет нишу на ступеньку ниже Tiguan и, вероятнее всего станет конкурентом для Nissan Qashqai.





Под капотом ожидаются бензиновые и дизельные четырехцилиндровые моторы с турбонаддувом, а также механические или роботизированные коробки передач. Топовая спортивная версия T-Roc, возможно, получит 310-сильный двигатель от Volkswagen Golf R.









Кроме того, на днях появились слухи, что T-Roc не будет самым маленьким кроссовером Volkswagen. Компания, вероятно, готовит и более компактную модель на базе малолитражки Up!



