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В Уральске молодой человек спрыгнул с крыши многоэтажки

16 августа 2017, 15:04

Подробности инцидента выясняются.

Со слов полицейских, прибывших на место происшествия, личность погибшего пока не установлена, передает "Мой город".

- Точный возраст погибшего пока сказать не можем, но он очень молодой, - отметили полицейские.

Сейчас полицейские выясняют, является ли парень жильцом этого дома и как он оказался на крыше многоэтажки. Известно лишь, что полицейских вызвали прохожие.

Другие подробности выясняются.

Фото Медета Медресова
Юлия Мутылова

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