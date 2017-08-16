В Уральске молодой человек спрыгнул с крыши многоэтажки
16 августа 2017, 15:04
Подробности инцидента выясняются.
Со слов полицейских, прибывших на место происшествия, личность погибшего пока не установлена, передает "Мой город".
- Точный возраст погибшего пока сказать не можем, но он очень молодой, - отметили полицейские.
Сейчас полицейские выясняют, является ли парень жильцом этого дома и как он оказался на крыше многоэтажки. Известно лишь, что полицейских вызвали прохожие.
Другие подробности выясняются.
Фото Медета Медресова
Юлия Мутылова
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