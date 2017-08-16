В Уральске молодой человек спрыгнул с крыши многоэтажки

Со слов полицейских, прибывших на место происшествия, личность погибшего пока не установлена, передает передает "Мой город"





- Точный возраст погибшего пока сказать не можем, но он очень молодой, - отметили полицейские.





Сейчас полицейские выясняют, является ли парень жильцом этого дома и как он оказался на крыше многоэтажки. Известно лишь, что полицейских вызвали прохожие.





Другие подробности выясняются.



