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Aston Martin и Zagato создали два новых спорткара

16 августа 2017, 15:29

Speedster станет самым эксклюзивным автомобилем серии.

Итальянское кузовное ателье Zagato создало для Aston Martin еще два варианта спорткара Vanquish. На сей раз партнеры показали двухместный спортивный спидстер и закрытый вариант автомобиля с кузовом Shooting Brake. Они дополнят эксклюзивное семейство, в которое уже входят собственно купе и кабриолет Volante.

Speedster станет самым эксклюзивным автомобилем серии – его выпустят в количестве 28 штук, а первые поставки клиентам начнутся в 2018 году. Купить новую машину вам уже не удастся – все экземпляры уже распроданы среди вип-клиентов марки.



Shooting Brake представлен на единственной фотографии и представляет из себя эдакий трехдверный спортивный универсал наподобие Ferrari FF. Этот автомобиль выпустят уже в количестве 99 штук – столько же, сколько и купе, и кабриолетов Vanquish Zagato.

Технически все Aston Martin Vanquish Zagato построены на базе купе Vanquish S. Последнее оснащается атмосферным V12 объемом 6,0 литра и мощностью 580 л.с. Мотор трудится в паре с восьмиступенчатым автоматом.

Текст: Стас Смолин
Фото: Aston Martin

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