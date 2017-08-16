Заказавшую мужа воспитательницу прокурор просит осудить на 11 лет в Караганде

На следующем судебном заседании, на стадии реплик, которая проходит до ухода судьи в совещательную комнату, супруг воспитательницы намерен принести документальное подтверждение того, что его доходы достаточные, чтобы иметь в личном распоряжении такую сумму.

Напомним, мать троих детей, воспитательница детского сада «Байтерек» познакомилась с осужденным Николаем Пяткиным в 2011 году, когда он отбывал наказание в колонии за убийство и разбой. Увидев по телевизору программу «SMS-знакомства», она позвонила по объявлению. Телефонные разговоры переросли в свидания. Отбывающий наказание в колонии возле поселка Долинка мужчина неоднократно получал длительные встречи с любовницей. Парочка, по версии следствия, решила заказать мужа. В 2015 году мужчина освободился, и они, по версии следствия, нашли исполнителя убийства. Им оказался бывший сокамерник, тоже находящийся на свободе. Он согласился убить мужа за восемь тысяч долларов, но как только получил всю сумму, скрылся. На звонки не отвечал и всячески избегал встреч с воспитательницей и ее другом. Однако несостоявшегося киллера поймали за хранение наркотиков полицейские. Саранский городской суд приговорил его к лишению свободы.



