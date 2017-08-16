Правовая основа совершения исполнительной надписи нотариусом (понятие, принципы, преимущества)

В числе основных задач, обозначенных к реализации Главой государства в плане 100 шагов нации, является широкое применение гражданами упрощенного производства, которое отвечало бы требованиям современного общества и построению правового государства.

Необходимо отметить, что развитие и совершенствование процедур упрощенного производства обеспечивает повышенную заинтересованность участников гражданского оборота в несудебной защите нарушенных прав при принудительном исполнении гражданами своих обязательств.

В этой связи, в действующее законодательство на постоянной основе вносятся изменения и дополнения, направленные на упрощение процедур досудебного производства по гражданским делам.

Так, одной из таких мер стало внедрение процедуры совершения исполнительной надписи нотариусом, и применение этой надписи как одной из форм исполнительных документов, на основании предъявления которых, судебный исполнитель в последующем возбуждает исполнительное производство.

Внедрение процедуры совершения исполнительной надписи позволяет обеспечить возможность придания нотариальному акту исполнительную силу, что в свою очередь значительно упрощает процедуру принудительного исполнения. Согласно Закона Республики Казахстан «О нотариате» правом совершения исполнительной надписи наделены нотариусы.

Суть самой процедуры состоит в том, что взыскатель, в случае неисполнения должником своих обязательств по требованиям, вытекающим из соответствующих гражданско-правовых отношений, имеет право обратиться к нотариусу за совершением исполнительной надписи, предъявляя ему документы, обосновывающие свои требования (соглашение, договор и т.д.). Нотариус, совершая данное нотариальное действие, проверяет предъявленные взыскателем документы. Документы же должны подтверждать бесспорность задолженности или иной ответственности должника перед взыскателем, при этом, со дня возникновения права на иск (заявление) не должно пройти более трех лет. После этого нотариус совершает исполнительную надпись, которая содержит данные о взыскателе и должнике, обозначение срока, за который производится взыскание, сумму подлежащую взысканию, предметы, подлежащие истребованию. Как и любому нотариальному действию исполнительной надписи присваивается соответствующий номер, под которым она зарегистрирована в реестре.

После совершения исполнительной надписи нотариус не позднее следующего рабочего дня направляет ее копию должнику с уведомлением о вручении, после чего должник вправе в течение десяти рабочих дней со дня получения копии исполнительной надписи направить нотариусу, совершившему исполнительную надпись, свои возражения против заявленного требования в письменном виде. В случае, если такие возражения от должника не поступили нотариус выдает взыскателю исполнительную надпись для предъявления ее к исполнению. Если же возражения поступили, нотариус выносит постановление об отмене исполнительной надписи не позднее трех рабочих дней. При этом, важно отметить, что ни взыскатель, ни должник, не лишаются права обращения в суд для оспаривания исполнительной надписи, в порядке главы 45 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан.

Дальнейшее взыскание по исполнительной надписи производится в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве, поскольку в силу пункта 11 статьи 9 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», что исполнительная надпись является исполнительным документом, который предъявляется на исполнение судебному исполнителю.

Важно отметить существенное преимущество данной процедуры, которое состоит в том, что она намного облегчает взыскателю процесс принудительного исполнения должником своих обязательств. Ведь внедрение процедуры совершения нотариусом исполнительной надписи освобождает взыскателя от излишней волокиты, связанной с вовлечением должника и взыскателя в судебное производство, которое будет проводиться с соблюдением соответствующих процессуальных сроков, а именно: подачей заявления о вынесении судебного приказа в суд, уплатой государственной пошлины, ожидания вынесения судебного акта в виде судебного приказа, ожидания вступления данного судебного акта в законную силу и направления судебного акта на исполнение судебному исполнителю для возбуждения исполнительного производства.

Применение же процедуры совершения исполнительной надписи позволяет взыскателю «обойти» все вышеуказанные действия и сразу перейти к исполнительному производству, то есть к реальным мерам по исполнению должниками своих обязательств.

Перечень требований, которые выступают основаниями рассматриваемого нотариального действия, ограничен исходя из качеств бесспорности и востребованности. Так, согласно пункта 2 статьи 92-1 Закона Республики Казахстан «О нотариате» к категориям требований, по которым исполнение может производиться путем совершения исполнительной надписи, относятся бесспорные требования, разрешаемые судом в порядке приказного производства. Это требования устанавливается подпунктами 1), 2), 3), 4), 10), 11) и 17) статьи 135 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (обязательства по нотариально удостоверенным сделкам, уплате алиментов, сумм задолженностей с собственников помещений (квартир) - задолженности перед ЖСК, КСК, задолженности по публичным договорам за фактически потребленные услуги (электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и другие), арендные платежи.

Необходимо отметить, что согласно пункта 22-1 статьи 30-1 Закона Республики Казахстан «О нотариате», частный нотариус за совершение исполнительной надписи взимает оплату в размере одного месячного расчетного показателя. Эта сумма по некоторым вышеизложенным требованиям, намного меньше суммы государственной пошлины, которую взыскатель должен будет уплатить в случае подачи заявления в суд.

Как видно, внедрение подобной меры существенно упрощает и облегчает процедуру принудительного исполнения должником своих обязательств по изложенным бесспорным требованиям.

В настоящее время пилотный проект по расширению практики применения исполнительной надписи нотариусами уже стартовал и действует в городах Астане и Алматы. Участниками данного пилотного проекта являются нотариусы нотариальных округов Астаны и Алматы, а также районные суды городов Астаны и Алматы.

Кроме того, распоряжением Председателя Верховного Суда Республики Казахстан от 10 июля 2017 года № 6001-17-7-4/169 утверждено Положение «О реализации пилотного проекта по расширению практики применения исполнительной надписи нотариусами».

Важно также отметить, что на сегодняшний день применение исполнительной надписи получило нормативное урегулирование в нормативно-правовых актах Республики Казахстан, включены нормы об исполнительной надписи в Гражданский процессуальный кодекс, Закон «О нотариате», Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», Правила совершения нотариальных действий нотариусами, утвержденные Приказом Министра юстиции Республики Казахстан.

Как видно, значительное преимущество исполнительной надписи в быстром и эффективном разрешении требований бесспорного характера.

Таким образом, использование гражданами и юридическими лицами потенциала нотариусов значительно сокращает срок восстановления нарушенных прав участников гражданского оборота.

Судья Сарыаркинского районного суда г. Астаны

Касымова А.С.