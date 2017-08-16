В Восточно-Казахстанской области пресекли деятельность двух финансовых пирамид

В Семее сотрудники управления организованной преступностью ДВД ВКО выявили сразу 2 факта создания и руководства финансовой пирамиды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ВКО.

«Ущерб от деятельности финансовых пирамид в обоих случаях оценили в 700 000 тенге. 57-летняя и 56-летняя жительницы г.Семей стали жертвами мошенников», - сообщили в полиции.

Как поясняется, принцип работы данной финансовой пирамиды, в том, что представители финансовых организации массово вовлекают людей обещанием за кротчайший срок огромной прибыли. При этом убедительно говорят, что ни одна организация, ни один банк не сможет достичь такого большого успеха как они за короткое время. И если человек внесет свои денежные средства, то процентная ставка очень выгодна для вкладчика. Представители организации на первый взгляд очень грамотны, финансово «подкованы» объясняют клиенту очень доходчиво, показывают красивые буклеты, разъясняют динамику роста дохода. Убеждают, что клиент ничем не рискует, вложив денежные средства. На прямые вопросы клиентов, как зарабатывают и куда вкладывают полученные средства, дать четкого и ясного ответа не могут, но при этом заводят разговор о «серьезных» партнерах и «высокодоходных» проектах, придавая эффект значимости.

В ходе беседы объясняют, что если клиент приведет за собой нового клиента, то будет иметь дополнительный доход. И в целях доказательства своих слов на счет клиента переводят незначительную сумму «легких» денег, обосновывая, что чем вы в этом месяце поощрены, так как привлекли нового человек, тем самым заработали дополнительный поход помимо положенных процентов. И вкладчик в целях дальнейшего обогащения прикладывает еще больше усилий, чтобы завлечь новых клиентов, однако второй перевод уже не осуществляется или откладывается на неопределенное время.

Таким образом, пользуясь низкой финансовой грамотностью местного населения, некоторые компании ведут активную работу по вовлечению населения Казахстана в созданные финансовые пирамиды.

На данный момент уголовное производство по статье 217 УК РК (создание и руководство финансовой пирамиды) передано в суд для принятия процессуального решения.

ДВД ВКО напоминает, что уголовное законодательство РК предусматривает ответственность за создание инвестиционной пирамиды, то есть за организацию деятельности по извлечению дохода от привлечения денег путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взноса других без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность (статья 217 УК РК).

Департамент внутренних дел области призывает граждан быть бдительными и не доверять свои сбережения аферистам и мошенникам.