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В Алматы неадекватный водитель мешал работе журналистов

16 августа 2017, 15:55

На месте происшествия едва не началась драка.

В Алматы водитель грузовика Shacman угодил в вырытую для ремонтных работ траншею, передает корреспондент Zakon.kz.

Дорожный инцидент произошел по улице Ремизовка, выше проспекта Аль-Фараби. Грузовик, угодив в яму задним правым колесом, чуть не опрокинулся на бок.

Спустя некоторое время к грузовику подошла группа неизвестных людей. Началась словесная перепалка. Во время перепалки одна из сторон схватилась за металлические трубы. Охранник, ставший очевидцем, вызвал полицейских. Он сообщил не о дорожном происшествии, а о возможной драке. К счастью, конфликтующие умерили свой пыл.

Позже к месту происшествия приехала пресса. Водитель вел себя неадекватно, всячески мешая журналистам работать и прогоняя операторов с металлической трубой в руках.



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