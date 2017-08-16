В Алматы неадекватный водитель мешал работе журналистов
16 августа 2017, 15:55
На месте происшествия едва не началась драка.
В Алматы водитель грузовика Shacman угодил в вырытую для ремонтных работ траншею, передает корреспондент Zakon.kz.
Дорожный инцидент произошел по улице Ремизовка, выше проспекта Аль-Фараби. Грузовик, угодив в яму задним правым колесом, чуть не опрокинулся на бок.
Спустя некоторое время к грузовику подошла группа неизвестных людей. Началась словесная перепалка. Во время перепалки одна из сторон схватилась за металлические трубы. Охранник, ставший очевидцем, вызвал полицейских. Он сообщил не о дорожном происшествии, а о возможной драке. К счастью, конфликтующие умерили свой пыл.
Позже к месту происшествия приехала пресса. Водитель вел себя неадекватно, всячески мешая журналистам работать и прогоняя операторов с металлической трубой в руках.
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