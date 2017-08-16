В Алматы неадекватный водитель мешал работе журналистов

На месте происшествия едва не началась драка.

В Алматы водитель грузовика Shacman угодил в вырытую для ремонтных работ траншею, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Дорожный инцидент произошел по улице Ремизовка, выше проспекта Аль-Фараби. Грузовик, угодив в яму задним правым колесом, чуть не опрокинулся на бок.





Спустя некоторое время к грузовику подошла группа неизвестных людей. Началась словесная перепалка. Во время перепалки одна из сторон схватилась за металлические трубы. Охранник, ставший очевидцем, вызвал полицейских. Он сообщил не о дорожном происшествии, а о возможной драке. К счастью, конфликтующие умерили свой пыл.





Позже к месту происшествия приехала пресса. Водитель вел себя неадекватно, всячески мешая журналистам работать и прогоняя операторов с металлической трубой в руках.



