Инвестиционная встреча в рамках Дней Мангистау

Во исполнение поручений Президента страны в Мангистауской области ведется активная работа по привлечению иностранных инвесторов. Так, в павильоне «Kazakh Invest», который находится на площадке ЭКСПО 16 августа в рамках Дней культуры Мангистау состоялась инвестиционная встреча с участием акима Мангистауской области Ералы Тугжанова, представители министерств и посольств из 10 стран.





В рамках мероприятия глава региона рассказал об инвестиционном потенциале региона.





– Сегодня, когда по инициативе Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева в Казахстане идет реализация Государственной программы индустриально-инновационного развития, регион, располагает мощным транспортно-логистическим, туристическим потенциалом, развивается строительная индустрия и в первую очередь занимает ведущие позиций в нефтесервисных услугах. По привлечению инвестиций в область на сегодняшний день достигнуто немало результатов. Со дня введения в эксплуатацию СЭЗ «Морпорт Актау» было привлечено инвестиций на 74 млрд. тенге и произведено продукции на 231 млрд. тенге. В настоящее время инвестиционный портфель региона включает 49 реализуемых и намеченных к исполнению проектов на сумму более 2 млрд. долларов США. Все это открывает перед инвесторами широкие перспективы для вложения капитала, – отметил в своей вступительной речи аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.









В ходе встречи акимат Мангистауской области и несколько иностранных компаний подписали меморандум. На сегодняшний день Мангистау уже сотрудничает с китайскими инвесторами в различных сферах экономики.

К примеру, в целях развития морской инфраструктуры, а также строительства ветреных электростанций был подписан меморандум между акиматом области и компанией «SANY GROUP».









Наряду с этим представители корпорации «CITIC Group Corporation» и акимат области подписали двусторонний меморандум и запустили проект по строительству опреснительного завода на месторождении Каражанбас Мангистауской области.





Вместе с тем в ходе инвестиционной встречи аким города Актау Серикбай Трумов встретился с представителями Италии и подписал меморандум партнерства между городами Актау и Лонига, целью которого является взаимодействие культур двух городов, развития туризма и социально-экономических сфер.









Также акимат Мангистауской области подписал соглашение по строительству электростанций на 250 мгв с финской компанией «Варсила».





Фото: Пресс-служба акима Мангистауской области



