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Названы лучшие города для жизни в 2017 году

16 августа 2017, 16:03

Согласно результатам исследования, самым лучшим для проживания городом в мире стал австралийский Мельбурн.

Три города Австралии, три города Канады, а также города Австрии, Новой Зеландии, Финляндии и Германии вошли в десятку лучших для проживания городов мира в 2017 году, свидетельствуют результаты ежегодного отчета Global Liveability Report журнала Economist Intelligence Unit, передает РИА Новости.

Согласно результатам исследования, самым лучшим для проживания городом в мире стал австралийский Мельбурн. Второе место заняла столица Австрии Вена, с третьего по пятое места у канадских Ванкувера, Торонто и Калгари.

В списке лучших оказались еще два австралийских города – Аделаида и Перт, а также крупнейший город Новой Зеландии Окленд и столица Финляндии Хельсинки. Замыкает десятку лучших для проживания городов немецкий Гамбург.

В десятку худших для проживания городов, из числа включенных в список, вошли Киев (131-е место), пакистанский Карачи (134-е место), столица АНДР город Алжир (135-е место) и ливийский Триполи (138-е место). Худшим городом для проживания в мире в 2017 году по версии журнала стала столица Сирии Дамаск.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

Фото: РИА Новости / Антон Денисов.

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