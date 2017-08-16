Названы лучшие города для жизни в 2017 году

Согласно результатам исследования, самым лучшим для проживания городом в мире стал австралийский Мельбурн.

Три города Австралии, три города Канады, а также города Австрии, Новой Зеландии, Финляндии и Германии вошли в десятку лучших для проживания городов мира в 2017 году, свидетельствуют результаты ежегодного отчета Global Liveability Report журнала Economist Intelligence Unit, передает передает РИА Новости





Согласно результатам исследования, самым лучшим для проживания городом в мире стал австралийский Мельбурн. Второе место заняла столица Австрии Вена, с третьего по пятое места у канадских Ванкувера, Торонто и Калгари.





В списке лучших оказались еще два австралийских города – Аделаида и Перт, а также крупнейший город Новой Зеландии Окленд и столица Финляндии Хельсинки. Замыкает десятку лучших для проживания городов немецкий Гамбург.





В десятку худших для проживания городов, из числа включенных в список, вошли Киев (131-е место), пакистанский Карачи (134-е место), столица АНДР город Алжир (135-е место) и ливийский Триполи (138-е место). Худшим городом для проживания в мире в 2017 году по версии журнала стала столица Сирии Дамаск.





Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.



