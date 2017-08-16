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Универсалы LADA Vesta SW и Vesta SW Cross будут собирать в Казахстане

16 августа 2017, 16:03

На мощностях казахстанского предприятия «Азия Авто», расположенного в городе Усть-Каменогорске, будет налажен выпуск новых универсалов российской компании «АвтоВАЗ» — LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross.

Согласно официальным данным, запуск серийного производство российских «сараев» начнётся в Казахстане в ноябре 2017 года. напомним, что в настоящий момент завод «Азия Авто», расположенный в Усть-Каменогорске, собирает модели LADA Vesta, LADA 4×4, LADA Granta, LADA Kalina, LADA Largus и LADA Xray.

В свою очередь, известно, что жители республики смогут приобрести новые универсалы LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross в начале 2018 года. Ранее LiveCars.Ru подробно рассказывал о российских практичных новинках, а также публиковал галереи автомобилей, а также их интерьера.

Также напомним, что универсалы LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross для российского рынка будут производиться на мощностях завода «LADA Ижевск», который в настоящий момент выпускает седан LADA Vesta. Ожидается, что российские продажи новинок стартуют в сентябре текущего года. Цена универсала LADA Vesta SW и Vesta SW Cross пока не объявлена.


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