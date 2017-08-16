В мусорном баке в Риме нашли ноги
16 августа 2017, 16:11
Ноги были отпилены, их поместили в контейнер в ночь на вторник.
В мусорном контейнере, находящемся на одной из улиц Рима, обнаружены фрагменты человеческого тела. Речь идет о ногах, предположительно, принадлежавших женщине, сообщает The Local.
Останки нашла 20-летняя девушка, которая выбрасывала мусор. По словам представителя полиции, ноги были отпилены, их поместили в контейнер в ночь на вторник.
Другие части тела пока не обнаружены. Жертву все еще не идентифицировали.
Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения и анализируют данные о людях, недавно объявленных пропавшими. В ходе расследования частично были установлены номера автомобиля мужчины, которого заметили в ту ночь уходящим от мусорного бака.
The Local пишет, что этот случай напоминает преступление, совершенное в 2011 году: тогда в поле на территории Рима было найдено тело женщины без ног и головы. Убийцу так и не удалось поймать, отмечает РИА Новости.
В 2015 году в реке Тибр обнаружили ногу, на которой была татуировка со словами: «Сегодня хороший день, чтобы умереть». Она принадлежала фанату футбольного клуба «Лацио», наркоману с криминальным прошлым.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Dan Kitwood / Getty Images.
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