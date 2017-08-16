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Алматы первым в Казахстане принимает беспрецедентный документ о животных

16 августа 2017, 16:11

За три года Алматы в плане обращения с животными должен выйти на соответствующий международным стандартам уровень.

В Алматы городскому общественному совету презентовали Дорожную карту благосостояния животных-компаньонов, которую в июне поручил создать аким города Бауыржан Байбек, передает informburo.kz.

В создании карты принимали участие специалисты управления сельского хозяйства, проект "Добрый город", зоозащитники, ветеринары и кинологи.

Согласно презентованному проекту карты, в первую очередь будут даны новые определения категорий животных-компаньонов. Сейчас возникают сложности, например, с применением понятий "бездомное", "беспризорное" и "бродячее животное".

Затем ожидается и принятие новых правил содержания, выгула, разведения и реализации животных. Будет продолжена стартовавшая в этом году программа по массовой бесплатной стерилизации для контроля численности.

В конечном итоге дорожная карта предусматривает даже установку вендинговых аппаратов с пакетами для уборки фекалий в парках и на выгульных территориях.

Центр ветеринарии (госорганизации, которая занимается бездомными животными) по новому плану должен не быть жуткой живодёрней, а цивильным местом, где условия будут способствовать тому, чтобы животные могли найти себе любящих хозяев.

В рамках государственно-частного партнёрства за эти годы планируют открыть порядка 10 приютов, которые будут тесно сотрудничать с Центром ветеринарии.

Новый изолятор будут строить с нуля в 2018-2019 годах. В существующем центре планируются реорганизация и смена кадрового состава.

От скотомогильника уже в следующем году планируют отказаться в пользу кремации.

В дорожную карту включён и такой пункт как формирование культуры ответственности населения перед животными посредством различных медиаканалов и мероприятий.

Непосредственная работа по карте в случае её официального принятия начнётся уже в этом месяце.

Фото PawPost

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